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ممتا بنرجی کو سپریم کورٹ سے جھٹکا، ٹی ایم سی کے چار بینک کھاتوں کو چلانے سے جڑی عرضی خارج

بینچ نے کہا، وہ کلکتہ ہائی کورٹ کے اس حکم میں دخل نہیں دینا چاہتی، جس نے عرضی کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔

sc refuses to entertain plea by mamata banerjee led tmc faction to operate four debit frozen bank accounts, Urdu News
سپریم کورٹ، ممتا بنرجی (ANI فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 1, 2026 at 1:59 PM IST

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نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز ممتا بنرجی کی قیادت والے ترنمول کانگریس (TMC) دھڑے کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے۔ عدالت نے ممتا کی قیادت والی ٹی ایم سی کی اس درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس میں لین دین پر پابندی (فریز) والے چار بینک کھاتوں کو دوبارہ چلانے کی اجازت دینے کی استدعا کی گئی تھی۔

جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس پی بی ورالے کی بینچ نے واضح کیا کہ وہ کلکتہ ہائی کورٹ کے اس حکم میں مداخلت کرنے کی خواہشمند نہیں ہے، جس میں ایسی اجازت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان (سیمبل) پر روک لگائی ہے۔ اس لیے ان کھاتوں میں موجود رقم پر اصل حق کس کا ہے، یہ بڑا مسئلہ ابھی عدالتی فیصلے کے لیے زیرِ التوا ہے۔

sc refuses to entertain plea by mamata banerjee led tmc faction to operate four debit frozen bank accounts, Urdu News
مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی (IANS)

دائرۂ اختیار کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں

بینچ نے کہا، "ہم اس کیس کے نفع و نقصان (حقائق) پر غور کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ہم آئین کے آرٹیکل 136 کے تحت اپنے دائرۂ اختیار کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کیس کی سماعت میں تیزی لائے۔" اس سے قبل سپریم کورٹ نے کلکتہ ہائی کورٹ کے اس عبوری انتظام میں بھی دخل اندازی کرنے سے منع کر دیا تھا، جس میں پارٹی کے روزمرہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مخصوص اکاؤنٹس کو چلانے کی اجازت دی گئی تھی۔

کیس کی سماعت میں تیزی لائی جائے

واضح رہے کہ اس سے قبل ای ڈی (ED) نے بھی منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں ٹی ایم سی کے تین بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے تھے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے 27 اگست کو ممتا بنرجی کی قیادت والے ترنمول دھڑے کو تقریباً 804 کروڑ روپے والے چار بینک کھاتوں کو چلانے کی عبوری اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام بینک کھاتوں میں لین دین پر پابندی عائد ہے۔

بنیادی اخراجات کو پورا کرنے کی مشروط اجازت

کلکتہ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ریلیف دینا اس کے پچھلے حکم کو کمزور کر دے گا، جس کے تحت سیاسی جماعت کو اپنے روزمرہ کے بنیادی اخراجات کو پورا کرنے کی مشروط اجازت دی گئی تھی۔

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