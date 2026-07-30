بھوج شالا-مولا کمال مسجد تنازعہ: سپریم کورٹ نے مسلمانوں کو بھوج شالہ کمپلیکس کے قریب درگاہ کی زمین پر نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی
مسلم فریق نے الزام لگایا تھا کہ دھار انتظامیہ نماز جمعہ کے لیے متنازع بھوج شالا کمپلیکس سے 1.3 کلومیٹر دور جگہ فراہم کررہی ہے۔
By PTI
Published : July 30, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 5:20 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو مسلم فریق کو مدھیہ پردیش کے دھار میں متنازع بھوج شالہ کمپلیکس سے متصل درگاہ کے احاطے میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دے دی۔
سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ مسلمانوں کو جمعہ کو دوپہر ایک سے تین بجے کے درمیان اس جگہ پر نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔
چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا پر مشتمل بنچ نے تاہم کہا کہ فوری ہدایت ریاستی حکومت اور مسلم فریق کو باہمی رضامندی سے جمعہ کی نماز کے لیے کسی اور جگہ کی تلاش کرنے سے نہیں روکتی ہے۔
14 جولائی کو بنچ نے ہدایت دی تھی کہ جب تک کہ کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا دھار میں متنازعہ جگہ سے متصل جمعہ کو ایک سے تین بجے کے درمیان نماز کے لیے علیحدہ کھلی جگہ فراہم کی جائے۔
بعد ازاں، حاجی منیر احمد کی قیادت میں مسلم فریق نے متبادل جگہ فراہم کرنے کے لیے اس کی ہدایات کی عدم تعمیل کا الزام لگاتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور کہا کہ دھار انتظامیہ وہ جگہ فراہم کر رہی ہے جو متنازع بھوج شالہ کمپلیکس سے 1.3 کلومیٹر دور ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ جگہ اتنی قریب ہونی چاہیے جہاں سے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے مسجد کو دیکھ سکیں۔
15 مئی کو، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ دھار ضلع میں متنازع بھوج شالا-کمال مولا مسجد کمپلیکس دیوی سرسوتی کے لیے وقف ایک مندر ہے۔
اس نے ساتھ ہی دہائیوں پرانے اے ایس آئی کے حکم کو منسوخ کر دیا جس میں مسلم کمیونٹی کو اس جگہ پر نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔
ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ مرکز اور اے ایس آئی بھوج شالا کمپلیکس کے انتظامیہ اور انتظام کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔
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