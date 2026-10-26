مہاراشٹر 'ایس آئی آر' تنازعہ: کیا انتخابی فہرست سے نام خارج ہونے پر "فارم 6" بھرا جا سکتا ہے؟ یہاں جانیں سپریم کورٹ نے کیا کہا
سپریم کورٹ نے مہاراشٹر میں SIR کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کو نوٹس جاری کیا ہے۔
By Sumit Saxena
Published : October 26, 2026 at 4:45 PM IST
نئی دہلی: مہاراشٹر میں انتخابی فہرست کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کی سماعت کے دوران، سپریم کورٹ نے پیر کے روز زبانی طور پر کہا کہ "کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔" عدالت عظمیٰ کا یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا جب ایک سینئر وکیل نے دلیل دی کہ جن ووٹروں کے نام انتخابی فہرست سے ہٹا دیے گئے ہیں، اگر انہیں 'فارم 6' کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ درخواست دینے پر مجبور کیا جاتا ہے تو انہیں قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وکیل نے نشاندہی کی کہ 'فارم 6' میں درخواست دہندگان کو یہ بیان دینا ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کبھی ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ نہیں رہے ہیں۔
چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) کی سربراہی میں جسٹس جویمالیا باگچی اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل ایک بنچ نے مہاراشٹر میں انتخابی فہرست کی 'ایس آئی آر' کو چیلنج کرنے والی عرضی پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کو نوٹس جاری کیا۔
درخواست گزار کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل نے بنچ سے استدعا کی کہ دعوے اور اعتراضات جمع کرانے کی مدت میں توسیع کی جائے۔ بنچ نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا موقف سنے بغیر ایسا کوئی حکم جاری نہیں کرے گا۔ بنچ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ دیگر ریاستوں میں 'ایس آئی آر' سے متعلق عدالت نے آخری تاریخ میں توسیع کی اجازت دی تھی۔ بنچ نے اس معاملے کی اگلی سماعت پانچ نومبر کو مقرر کی ہے۔
سماعت کے دوران، درخواست گزار ارون آنند گری کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل اروند پی داتر نے دلیل دی کہ انتخابی فہرست کا مسودہ شائع ہونے کے بعد، ریاست کے کروڑ ووٹروں میں سے تقریباً 33 فیصد ووٹروں کے نام فہرست سے ہٹا دیے گئے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ایک کروڑ 22 لاکھ ووٹروں کے نام "منطقی تضاد" کی بنیاد پر ہٹائے گئے ہیں۔ چونکہ اس وقت مہاراشٹر میں کوئی انتخابات شیڈول نہیں ہیں، اس لیے سینئر وکیل نے بنچ سے درخواست کی کہ وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہدایت دے کہ وہ چھ نومبر کو انتخابی فہرست کو حتمی شکل نہ دیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فہرست سے ہٹائے گئے تین کروڑ ووٹروں کو دوبارہ شامل کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔
اس کے علاوہ، یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ان ہٹائے گئے ووٹروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دوبارہ اندراج کے لیے 'فارم 6' پُر کریں۔ سینئر وکیل نے دلیل دی کہ 'فارم 6' ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی بار ووٹ ڈال رہے ہیں، وہ افراد جو پہلے سے ووٹ ڈال رہے ہیں، ان سے یہ فارم پُر کرنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔
یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ پونے اور ممبئی میں انتخابی فہرستوں سے 40 فیصد ووٹر غائب ہیں۔ ان شہروں میں، تعمیر نو کے منصوبوں کے بعد ووٹروں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام اس بنیاد پر ہٹا دیے گئے کہ "متعلقہ شخص اپنے پتے پر موجود نہیں تھا۔"
داتر نے زور دے کر کہا کہ ایک ایسے موجودہ ووٹر سے جس کا نام 'اسپیشل سمری ریویژن' (ایس ایس آر) کے عمل کے بعد ہٹا دیا گیا تھا، 'فارم 6' پُر کروانا درحقیقت ایک جرم کے مترادف ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 'فارم 6' میں درخواست گزار کو یہ بیان دینا ہوتا ہے کہ اس نے پہلے کبھی ووٹ نہیں ڈالا ہے۔
سپریم کورٹ کی بینچ کی توجہ دہلی ہائی کورٹ کے ایک حالیہ مشاہدے کی جانب مبذول کرائی گئی، جس میں کہا گیا تھا کہ جن ووٹروں کے نام ہٹائے گئے ہیں، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، چاہے وہ 'فارم 6' پُر ہی کیوں نہ کر دیں۔ داتر نے تبصرہ کیا، "دہلی ہائی کورٹ کہتی ہے۔۔فکر نہ کریں، کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔" انہوں نے مزید دلیل دی کہ جن ووٹروں کے نام ہٹائے گئے ہیں، ان کے لیے ایک الگ فارم ہونا چاہیے، کیونکہ 'فارم 6' پُر کرنا ممکنہ طور پر "غلط بیان حلفی" دینے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا نے زبانی طور پر تبصرہ کیا، "کسی کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔"
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