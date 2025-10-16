بلدیاتی انتخابات میں بی سی تحفظات پر تلنگانہ حکومت کی عرضی سپریم کورٹ میں خارج
تلنگانہ میں او بی سی ریزرویشن پر سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے، جس میں ریاستی حکومت کی درخواست خارج کر دی ہے۔
Published : October 16, 2025 at 2:36 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے تلنگانہ حکومت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ یہ درخواست ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف تھی جس میں بلدیاتی انتخابات میں او بی سی ریزرویشن کو 42 فیصد تک بڑھانے پر روک لگائی گئی تھی۔ عدالت نے واضح کیا کہ اس فیصلے سے ہائی کورٹ کے کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
تلنگانہ حکومت نے دلیل دی کہ ریزرویشن پر 50 فیصد کی حد سخت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اندرا ساہنی کیس میں بھی استثنائی حالات میں اس حد کو توڑا جا سکتا ہے۔ تاہم، سپریم کورٹ کو اس دلیل سے قائل نہ کیا جا سکا۔ ہائی کورٹ نے 42 فیصد ریزرویشن پر حکم امتناعی جاری کیا تھا۔ عدالت نے زور دیا کہ او بی سی ریزرویشن میں اضافہ 'ٹرپل ٹیسٹ' کے فریم ورک کے تحت ہونا چاہیے۔ اس میں ڈیٹا اکٹھا کرنا اور مجموعی ریزرویشن کا 50 فیصد سے تجاوز نہ کرنا شامل ہے۔
ہائی کورٹ کے حکم کے بعد، ریاستی الیکشن کمیشن نے انتخابی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹ اپنے میرٹ پر اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ فیصلہ تلنگانہ کے بلدیاتی انتخابات کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالے گا۔