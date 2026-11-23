سہارنپور مسجد انہدام معاملے میں سپریم کورٹ کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی ہوئی؟ عدالت عظمیٰ کی ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت
درخواست میں انتظامیہ پر بلڈوزر کےاستعمال سے متعلق سپریم کورٹ کی جانب سے وضع کردہ رہنما خطوط کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا۔
Published : November 23, 2026 at 1:17 PM IST
نئی دہلی: اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں 100 سالہ قدیم مسجد کے انہدام کے معاملے میں سپریم کورٹ میں ایک عرضداشت داخل کی گئی۔ جس میں انتظامیہ پر بلڈوزر کے استعمال سے متعلق 2024 کے ایک اہم فیصلے میں سپریم کورٹ کی جانب سے وضع کردہ رہنما خطوط کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ تاہم، سپریم کورٹ نے درخواست کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔
جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل سہ رکنی بنچ، عمران احمد کی جانب سے اتر پردیش کے چیف سیکرٹری ششی پرکاش گوئل کے خلاف دائر کردہ درخواست کی سماعت کر رہا تھا۔ درخواست میں الزام لگایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا۔ ان الزامات کا براہ راست جائزہ لینے سے انکار کرتے ہوئے، بنچ نے درخواست گزار کو متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی مبینہ خلاف ورزی کے ہر معاملے کو براہ راست سپریم کورٹ کے سامنے نہیں لایا جا سکتا۔
جسٹس سوریہ کانت نے تبصرہ کیا، "سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی سے متعلق ہر معاملہ براہ راست سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتا۔ آپ کو متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔" بنچ نے نشاندہی کی کہ مسجد کے انہدام کے معاملے میں رہنما خطوط کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں، اس کا تعین کرنے کے لیے واقعے سے جڑے حقائق اور حالات کا جائزہ لینا ہوگا، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو متعلقہ ہائی کورٹ کے لیے زیادہ مناسب ہے۔
جسٹس سوریہ کانت نے کہا، "ہم نے اصول وضع کر دیے ہیں، لیکن جہاں ان اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام ہو، وہاں مخصوص حقائق اور حالات کیا تھے؟ براہ کرم متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور حقائق کی بنیاد پر اپنا مقدمہ پیش کریں۔ اگر آپ کو ہائی کورٹ سے مطلوبہ ریلیف نہیں ملتا، تو پھر آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔"
بنچ نے مزید واضح کیا کہ وہ توہینِ عدالت کی کارروائی کے دائرہ کار میں ایسے الزامات کے بنیادی حقائق کا جائزہ نہیں لے سکتا۔ تاہم، بنچ نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر معاملے کا جائزہ لینے کے بعد ہائی کورٹ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو اس کے مناسب نتائج برآمد ہوں گے۔ درخواست گزار کو ہدایت کی گئی کہ وہ مناسب راحت حاصل کرنے کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرے۔ بنچ نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جانا چاہیے۔
واضح رہے، سہارنپور کے ضلع ہیڈ کوارٹر احاطے میں واقع ایک سو سالہ قدیم مسجد کو سٹی مجسٹریٹ کورٹ کے حکم کے بعد غیر قانونی تعمیر قرار دیتے ہوئے بلڈوزر سے منہدم کر دیا گیا تھا۔ کورٹ کے حکم پر انتظامیہ نے انہدامی کارروائی کارروائی کو انجام دیا تھا۔ انتظامیہ کے مطابق، یہ کارروائی تقریباً ڈیڑھ سال تک چلی عدالتی سماعت کے بعد سرکاری زمین پر کیے گئے غیر قانونی قبضے اور بغیر اجازت تعمیرات کو ہٹانے کے لیے کی گئی۔ بجرنگ دل کے ایک سابق عہدیدار کی شکایت پر شروع ہونے والی اس تفتیش میں مسجد احاطے کے کمروں کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور انتخابی سکیورٹی میں خلل پڑنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے سہارنپور کلکٹریٹ کمپلیکس کے اندر واقع مسجد کو منہدم کرنے کی سخت مذمت کی۔ بورڈ اس کارروائی کو قانون کی حکمرانی، مذہبی آزادی اور انصاف کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دے چکا ہے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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