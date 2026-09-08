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دہلی یونیورسٹی کے ہر کالج میں ہاسٹل کی سہولت فراہم کرنے کا معاملہ، دہلی ہائی کورٹ نے آج سماعت سے کیا انکار

دہلی ہائی کورٹ نے دہلی یونیورسٹی کے ہر کالج میں ہاسٹل کی سہولت دستیاب کرانے والی عرضی پر فوری سماعت سے انکار کردیا۔

satya niketan incident high court today refused to hear demand to provide hostels in every college of du, Urdu News
ستیہ نکیتن حادثہ دہلی ہائی کورٹ (Photo Credit: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 8, 2026 at 1:17 PM IST

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نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے دہلی یونیورسٹی کے ہر کالج میں ہاسٹل کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کرنے والی درخواست پر فوری سماعت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ آج وکیل وِمل تیاگی نے اس معاملے کو چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی والی بنچ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آج ہی سماعت کرنے کی استدعا کی تھی۔

دہلی ہائی کورٹ نے اس معاملے پر کہا کہ وہ آج اس معاملے پر کوئی بھی عبوری حکم (Interim Order) جاری نہیں کر سکتی۔ عدالت نے مزید کہا کہ آپ مفادِ عامہ کی عرضی (PIL) دائر کریں، یہ اپنے آپ لسٹ ہو جائے گی۔

satya niketan incident high court today refused to hear demand to provide hostels in every college of du, Urdu News
ستیہ نکیتن حادثہ (Photo Credit: ETV BHARAT)

بدھ کا دن مفادِ عامہ کی درخواستوں کے لیے مخصوص

عدالت نے درخواست گزار سے کہا، "ستیہ نکیتن میں پی جی (PG) عمارت گرنے کے معاملے پر 7 ستمبر کو ہی سماعت ہوئی تھی۔ آپ کی درخواست پر کل یعنی بدھ کو سماعت ہوگی۔ بدھ کا دن مفادِ عامہ کی درخواستوں پر سماعت کے لیے مخصوص ہے۔ آپ پٹیشن داخل کریں، یہ بدھ کو خود بخود لسٹ ہو جائے گی۔ آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔" عدالت نے وِمل تیاگی سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس نوعیت کے معاملے پر فوری طور پر کوئی عبوری حکم جاری کیا جا سکتا ہے؟

ریاستی حکومت حادثے کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتی

واضح رہے کہ 7 ستمبر کو دہلی ہائی کورٹ نے دہلی میونسپل کارپوریشن (MCD) کو ہدایت دی تھی کہ وہ جنوبی دہلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک عمارت کے اچانک زمین بوس ہونے کے واقعے کی اعلیٰ سطح پر انکوائری کرے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی صدارت والی بنچ نے دہلی حکومت کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہ اس حادثے کے ملبے میں پھنسے طلبہ کو بچانے کی کارروائیوں میں تیزی لائے۔ ہائی کورٹ نے دہلی حکومت کو سخت الفاظ میں متنبہ کیا تھا کہ ریاستی حکومت اس حادثے کی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔

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TAGGED:

ستیہ نکیتن حادثہ
DELHI HIGH COURT
DELHI HC ON SATYA NIKETAN
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