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ستیہ نکیتن عمارت حادثہ: وزیر اعظم مودی اور راہل گاندھی نے گہرے دکھ کا کیا اظہار، کئی لیڈران کا اظہارِ افسوس

عمارت تقریباً چار سے پانچ دہائیاں پرانی تھی اور اس کے بیسمنٹ (تہہ خانے) میں مرمت یا تزئین و آرائش (Renovation) کا کچھ کام چل رہا تھا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسی دوران کمزور بنیاد یا پلر کھسکنے کی وجہ سے پوری عمارت تاش کے پتوں کی طرح گر گئی۔

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پی ایم مودی، ستیہ نکیتن کی گری عمارت اور راہل گاندھی (Photo Source ETV Bharat ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 7, 2026 at 10:53 AM IST

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نئی دہلی: جنوبی دہلی کے ایک مصروف اور تعلیمی مرکز مانے جانے والے علاقے ستیہ نکیتن میں اتوار کی دوپہر کو ایک دردناک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک پانچ منزلہ رہائشی عمارت اچانک زمین بوس ہو گئی۔ اس کثیر المنزلہ عمارت میں طلبہ کے لیے پیئنگ گیسٹ (PG) کی سہولت چلائی جا رہی تھی۔ حادثے کے وقت عمارت کے اندر دہلی یونیورسٹی (DU) کے کئی طلبہ موجود تھے، جن میں سے کئی کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس حادثے کے بعد انتظامی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی ہے اور اعلیٰ قیادت نے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔

حادثے کے بعد زخمیوں کو فوری طور پر ملبے سے نکال کر ایمس کے ٹراما سینٹر لے جایا گیا، جہاں ایک شخص کی موت کی تصدیق ہوئی، جب کہ کئی دیگر کا علاج جاری ہے۔ حادثے کے وقت عمارت کے سیدھے نیچے کھڑے ایک عینی شاہد کرشنا بھردواج نے اس خوفناک منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے پوری عمارت گر گئی اور اس کے چاروں طرف چیخیں اور دھول کے ساتھ اندھیرا چھا گیا۔

وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے لیا نوٹس

حادثے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا کے ذریعے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم دفتر (PMO) کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مقامی انتظامیہ اور امدادی ٹیمیں موقع پر تندہی سے کام کر رہی ہیں اور متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔

اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا افسوس

واقعے پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کے ستیہ نکیتن میں عمارت گرنے کی خبر انتہائی دردناک اور تشویشناک ہے۔ کئی لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع ہے، جن میں دہلی یونیورسٹی کے کئی طلبہ بھی شامل ہیں۔

میری اپیل ہے کہ این ڈی آر ایف (NDRF)، دہلی فائر سروس اور تمام امدادی ٹیمیں ہر ممکن کوشش کر کے ایک ایک طالب علم تک پہنچیں، زخمیوں کو فوراً بہترین ممکنہ علاج ملے، تاکہ کسی کو بھی بچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ کانگریس اور این ایس یو آئی (NSUI) کے کارکنان موقع پر موجود ہیں اور ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں ہم تمام متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔

کالج یا یونیورسٹی میں اچھے ہاسٹل نہیں

طلبہ کی زندگی پہلے ہی جدوجہد سے بھری تھی - اب حالات جان لیوا ہیں۔ کالج یا یونیورسٹی میں اچھے ہاسٹل نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ پی جی (PG) میں ایک چھت کے نیچے 40-40 کی تعداد میں، غیر انسانی حالات میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ہر طالب علم کی جان قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہر حال میں ہونی چاہیے۔

وزیر داخلہ امت شاہ اور دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا

وہیں، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا، دہلی کے پولیس کمشنر اور این ڈی آر ایف (NDRF) کے ڈائریکٹر جنرل سے فون پر بات چیت کی۔ وزیر داخلہ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ ملبے میں پھنسے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے جنگی بنیادوں پر مہم چلائی جائے اور زخمیوں کے علاج معالجے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ متاثرہ مقام پر امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے اور زخمیوں کی عیادت کے لیے دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اپنے افسران کے ساتھ پہونچی۔

وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کیا کہا، مرکزی وزیر جائے حادثہ پر پہنچے

واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا فوراً انتظامی عملے کے ساتھ موقع پر پہنچیں اور راحت و بچاؤ کے کاموں کی ذاتی طور پر نگرانی کی۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ راحت رسانی کے کاموں کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے اور اب تک کئی لوگوں کو بحفاظت باہر نکالا جا چکا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ سیدھے ایمز (AIIMS) اسپتال پہنچیں، جہاں حادثے میں زخمی ہونے والے طلبہ کا علاج چل رہا ہے۔ انہوں نے اسپتال میں داخل متاثرہ طلبہ سے ملاقات کر کے ان کی خیریت دریافت کی اور ڈاکٹروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات دیں۔

satya niketan building collapse pm modi expresses grief Rahul shah seeks details on situation from cm Rekha gupta, Urdu News
ستیہ نکیتن کی گری عمارت، سی ایم ریکھا گپتا (ETV Bharat)

مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے بھی دہلی کی وزیر اعلیٰ سے بات چیت کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مرکزی وزارت صحت کی جانب سے ہر ممکن مدد کا بھروسہ دلاتے ہوئے ایمز نئی دہلی اور دیگر مرکزی اسپتالوں کے ڈائریکٹروں کو زخمیوں کے علاج کے لیے پوری طرح تیار رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔

رہنماؤں اور مقامی انتظامیہ کی سرگرمی

جائے وقوعہ پر راحت رسانی کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے دہلی بی جے پی کے صدر ہرش ملہوترا اور دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو بھی پہنچے۔ مقامی سطح پر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے کانگریس لیڈر منیش نے بتایا کہ ان کے انتخابی حلقے کے بھی کچھ طلبہ اس عمارت میں رہ رہے تھے، جنہیں بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کا علاج جاری ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ اس وقت سیاست کرنے کے بجائے تمام لوگوں کو مل کر متاثرین کی مدد اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔

satya niketan building collapse pm modi expresses grief Rahul shah seeks details on situation from cm Rekha gupta, Urdu News
پی ایم مودی، ستیہ نکیتن کی گری عمارت اور راہل گاندھی (Photo Source ETV Bharat ANI)

این ڈی آر ایف اور فائر بریگیڈ کا ریسکیو آپریشن

عینی شاہدین کے مطابق، یہ عمارت تقریباً چار سے پانچ دہائیاں پرانی تھی اور اس کے بیسمنٹ (تہہ خانے) میں مرمت یا تزئین و آرائش (Renovation) کا کچھ کام چل رہا تھا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسی دوران کمزور بنیاد یا پلر کھسکنے کی وجہ سے پوری عمارت تاش کے پتوں کی طرح گر گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی دہلی فائر سروس کی گاڑیاں، نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (NDRF)، دہلی پولیس، ڈی ڈی ایم اے (DDMA) اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں چند منٹوں میں موقع پر پہنچ گئیں۔ سکیورٹی کے پیشِ نظر آس پاس کی ایک اور خطرناک عمارت کو بھی احتیاطاً خالی کرا لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملبے کو ہٹانے اور پھنسے ہوئے ہر شخص کو بحفاظت باہر نکالنے تک یہ مہم مسلسل جاری رہے گی۔

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TAGGED:

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BUILDING COLLAPSED
ستیہ نکیتن عمارت حادثہ
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