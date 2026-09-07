ستیہ نکیتن عمارت حادثہ: وزیر اعظم مودی اور راہل گاندھی نے گہرے دکھ کا کیا اظہار، کئی لیڈران کا اظہارِ افسوس
عمارت تقریباً چار سے پانچ دہائیاں پرانی تھی اور اس کے بیسمنٹ (تہہ خانے) میں مرمت یا تزئین و آرائش (Renovation) کا کچھ کام چل رہا تھا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسی دوران کمزور بنیاد یا پلر کھسکنے کی وجہ سے پوری عمارت تاش کے پتوں کی طرح گر گئی۔
Published : September 7, 2026 at 10:53 AM IST
نئی دہلی: جنوبی دہلی کے ایک مصروف اور تعلیمی مرکز مانے جانے والے علاقے ستیہ نکیتن میں اتوار کی دوپہر کو ایک دردناک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک پانچ منزلہ رہائشی عمارت اچانک زمین بوس ہو گئی۔ اس کثیر المنزلہ عمارت میں طلبہ کے لیے پیئنگ گیسٹ (PG) کی سہولت چلائی جا رہی تھی۔ حادثے کے وقت عمارت کے اندر دہلی یونیورسٹی (DU) کے کئی طلبہ موجود تھے، جن میں سے کئی کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس حادثے کے بعد انتظامی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی ہے اور اعلیٰ قیادت نے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
حادثے کے بعد زخمیوں کو فوری طور پر ملبے سے نکال کر ایمس کے ٹراما سینٹر لے جایا گیا، جہاں ایک شخص کی موت کی تصدیق ہوئی، جب کہ کئی دیگر کا علاج جاری ہے۔ حادثے کے وقت عمارت کے سیدھے نیچے کھڑے ایک عینی شاہد کرشنا بھردواج نے اس خوفناک منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے پوری عمارت گر گئی اور اس کے چاروں طرف چیخیں اور دھول کے ساتھ اندھیرا چھا گیا۔
#WATCH दिल्ली: साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग गिरने के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 6 लोगों की मौत हो गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026
(घटनास्थल से सुबह का वीडियो) pic.twitter.com/CrjJ9cEa7V
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के साउथ-वेस्ट जिले के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की जगह से CCTV फुटेज। 6 लोगों की मौत हो गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026
(सोर्स: स्थानीय निवासी) pic.twitter.com/0UVHsdeABi
وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے لیا نوٹس
حادثے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا کے ذریعے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم دفتر (PMO) کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مقامی انتظامیہ اور امدادی ٹیمیں موقع پر تندہی سے کام کر رہی ہیں اور متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔
The collapse of a building at Satya Niketan, Delhi is distressing. Condolences to those who lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured. Authorities are working at the site and assisting those affected in the mishap: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) September 6, 2026
اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا افسوس
واقعے پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کے ستیہ نکیتن میں عمارت گرنے کی خبر انتہائی دردناک اور تشویشناک ہے۔ کئی لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع ہے، جن میں دہلی یونیورسٹی کے کئی طلبہ بھی شامل ہیں۔
दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी शामिल हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 6, 2026
मेरी अपील है कि NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और सभी बचाव दल हर संभव प्रयास करके हर एक छात्र तक पहुँचें, घायलों को… https://t.co/uQi7H8HPra
میری اپیل ہے کہ این ڈی آر ایف (NDRF)، دہلی فائر سروس اور تمام امدادی ٹیمیں ہر ممکن کوشش کر کے ایک ایک طالب علم تک پہنچیں، زخمیوں کو فوراً بہترین ممکنہ علاج ملے، تاکہ کسی کو بھی بچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ کانگریس اور این ایس یو آئی (NSUI) کے کارکنان موقع پر موجود ہیں اور ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں ہم تمام متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
کالج یا یونیورسٹی میں اچھے ہاسٹل نہیں
طلبہ کی زندگی پہلے ہی جدوجہد سے بھری تھی - اب حالات جان لیوا ہیں۔ کالج یا یونیورسٹی میں اچھے ہاسٹل نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ پی جی (PG) میں ایک چھت کے نیچے 40-40 کی تعداد میں، غیر انسانی حالات میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ہر طالب علم کی جان قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہر حال میں ہونی چاہیے۔
Deeply distressed by the collapse of a building at Satya Niketan in Delhi. Spoke with the Chief Minister, Commissioner of Police, Delhi, and the Director General, NDRF, and assessed the situation on the ground. The local administration and the NDRF are conducting intensive rescue…— Amit Shah (@AmitShah) September 6, 2026
وزیر داخلہ امت شاہ اور دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا
وہیں، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا، دہلی کے پولیس کمشنر اور این ڈی آر ایف (NDRF) کے ڈائریکٹر جنرل سے فون پر بات چیت کی۔ وزیر داخلہ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ ملبے میں پھنسے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے جنگی بنیادوں پر مہم چلائی جائے اور زخمیوں کے علاج معالجے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ متاثرہ مقام پر امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے اور زخمیوں کی عیادت کے لیے دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اپنے افسران کے ساتھ پہونچی۔
Deeply concerned by the building collapse incident at Satya Niketan, RK Puram.— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 6, 2026
Teams from DDMA, NDRF, Delhi Fire Services, Delhi Police, MCD, CATS and Civil Defence are carrying out rescue operations on a war footing. The adjacent building has been vacated as a precautionary…
وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کیا کہا، مرکزی وزیر جائے حادثہ پر پہنچے
واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا فوراً انتظامی عملے کے ساتھ موقع پر پہنچیں اور راحت و بچاؤ کے کاموں کی ذاتی طور پر نگرانی کی۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ راحت رسانی کے کاموں کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے اور اب تک کئی لوگوں کو بحفاظت باہر نکالا جا چکا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ سیدھے ایمز (AIIMS) اسپتال پہنچیں، جہاں حادثے میں زخمی ہونے والے طلبہ کا علاج چل رہا ہے۔ انہوں نے اسپتال میں داخل متاثرہ طلبہ سے ملاقات کر کے ان کی خیریت دریافت کی اور ڈاکٹروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات دیں۔
مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے بھی دہلی کی وزیر اعلیٰ سے بات چیت کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مرکزی وزارت صحت کی جانب سے ہر ممکن مدد کا بھروسہ دلاتے ہوئے ایمز نئی دہلی اور دیگر مرکزی اسپتالوں کے ڈائریکٹروں کو زخمیوں کے علاج کے لیے پوری طرح تیار رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔
رہنماؤں اور مقامی انتظامیہ کی سرگرمی
جائے وقوعہ پر راحت رسانی کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے دہلی بی جے پی کے صدر ہرش ملہوترا اور دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو بھی پہنچے۔ مقامی سطح پر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے کانگریس لیڈر منیش نے بتایا کہ ان کے انتخابی حلقے کے بھی کچھ طلبہ اس عمارت میں رہ رہے تھے، جنہیں بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کا علاج جاری ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ اس وقت سیاست کرنے کے بجائے تمام لوگوں کو مل کر متاثرین کی مدد اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
این ڈی آر ایف اور فائر بریگیڈ کا ریسکیو آپریشن
عینی شاہدین کے مطابق، یہ عمارت تقریباً چار سے پانچ دہائیاں پرانی تھی اور اس کے بیسمنٹ (تہہ خانے) میں مرمت یا تزئین و آرائش (Renovation) کا کچھ کام چل رہا تھا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسی دوران کمزور بنیاد یا پلر کھسکنے کی وجہ سے پوری عمارت تاش کے پتوں کی طرح گر گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی دہلی فائر سروس کی گاڑیاں، نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (NDRF)، دہلی پولیس، ڈی ڈی ایم اے (DDMA) اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں چند منٹوں میں موقع پر پہنچ گئیں۔ سکیورٹی کے پیشِ نظر آس پاس کی ایک اور خطرناک عمارت کو بھی احتیاطاً خالی کرا لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملبے کو ہٹانے اور پھنسے ہوئے ہر شخص کو بحفاظت باہر نکالنے تک یہ مہم مسلسل جاری رہے گی۔