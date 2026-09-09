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دہلی کے ہر کالج میں ہاسٹل کی سہولت کے مطالبے پر مرکز، دہلی حکومت اور دہلی یونیورسٹی کو نوٹس جاری

دہلی ہائی کورٹ نے ڈی یو ہاسٹل سہولت پر مرکز اور ریاست سے جواب طلب کر لیا۔ اگلی سماعت 25 ستمبر کو ہوگی۔

notices issued to centre delhi govt and du regarding demand for hostel facilities in delhi colleges, Urdu News
بلڈنگ حادثے پر دہلی ہائی کورٹ سخت (DELHI HIGH COURT فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2026 at 5:13 PM IST

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نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے دہلی یونیورسٹی (DU) کے ہر کالج میں طلبہ کے لیے لازمی طور پر ہاسٹل کی سہولت فراہم کرنے کی مانگ کرنے والی درخواست پر مرکز، دہلی حکومت اور ڈی یو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی والی بنچ نے معاملے کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام فریقین سے جواب طلب کیا ہے۔ ساتھ ہی معاملے کی اگلی سماعت 25 ستمبر 2026 کو کرنے کا حکم دیا ہے۔

سماعت کے دوران عدالت نے درخواست گزار سے واضح طور پر کہا کہ اس معاملے میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (UGC) کو فریق بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ یو جی سی کا نام فریقین (Respondents) کی فہرست سے ہٹا دیں۔ یہ درخواست این ایس یو آئی (NSUI) کے صدر ونود جاکھڑ نے دائر کی ہے۔

notices issued to centre delhi govt and du regarding demand for hostel facilities in delhi colleges, Urdu News
دہلی ہائی کورٹ (DELHI HIGH COURT فائل فوٹو)

آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں: عدالت

7 ستمبر کو درخواست گزار کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے اس معاملے پر فوری سماعت کی استدعا کی تھی۔ تب عدالت نے تسلیم کیا تھا کہ یہ ایک اہم درخواست ہے، لیکن 7 ستمبر کو فوری سماعت کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل سے کہا تھا، ''آپ کی درخواست پر 9 ستمبر کو سماعت ہوگی۔ بدھ کا دن مفادِ عامہ کی درخواستوں (PIL) پر سماعت کا دن ہوتا ہے۔ آپ درخواست داخل کیجیے، یہ خود بخود بدھ کو لسٹ ہو جائے گی۔ آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔'' عدالت نے وکیل ومل تیاگی سے پوچھا کہ کیا اس معاملے پر کوئی عبوری حکم جاری کیا جا سکتا ہے۔

حادثے میں پھنسے طلبہ کو بچانے کے کام میں تیزی لائی جائے: کورٹ

واضح رہے کہ ستیہ نکیتن میں پی جی (PG) والی عمارت کے گرنے کے معاملے پر بھی 7 ستمبر کو ہی سماعت ہوئی تھی۔ 7 ستمبر کو دہلی ہائی کورٹ نے دہلی میونسپل کارپوریشن (MCD) کو ہدایت دی تھی کہ وہ جنوبی دہلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک عمارت کے اچانک زمین بوس ہونے کے واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کرے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی والی بنچ نے دہلی حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ اس حادثے میں پھنسے طلبہ کو بچانے کے کام میں تیزی لائے۔ ہائی کورٹ نے دہلی حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ریاستی حکومت اس معاملے کی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتی۔

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TAGGED:

DELHI UNIVERSITY
DELHI HIGH COURT
DU COLLEGES HOSTEL FACILITY
SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSE
SATYA NIKETAN PG BUILDING COLLAPSE

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