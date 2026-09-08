ستیہ نکیتن حادثہ: مالک جوڑے کو چودہ دن کی عدالتی حراست، بیٹے کو دو دن کا پولیس ریمانڈ
ہائی کورٹ نے دہلی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت اس معاملے کی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتی۔
Published : September 8, 2026 at 12:41 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے جنوبی دہلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں گرنے والی عمارت کے مالک مہیش گپتا کو دو دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا ہے۔ گزشتہ آدھی رات کو ڈیوٹی مجسٹریٹ بھویہ کرہیل نے مہیش گپتا کے والدین ہری رام گپتا اور ارمیلا گپتا کو عدالتی حراست (Judicial Custody) میں بھیج دیا۔
تینوں ملزمین کو 7 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس کے مطابق، عمارت کا کنکشن ہری رام گپتا کے نام تھا اور عمارت ارمیلا گپتا کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ اس عمارت میں چلنے والے پی جی (PG) کا انتظام مہیش گپتا سنبھالتا تھا۔ ہری رام گپتا کی عمر 81 سال، ارمیلا گپتا کی 75 سال اور مہیش گپتا کی عمر 52 سال ہے۔
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के साउथ-वेस्ट जिले के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की जगह से CCTV फुटेज। 6 लोगों की मौत हो गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026
(सोर्स: स्थानीय निवासी) pic.twitter.com/0UVHsdeABi
معاملے کی اعلیٰ سطح پر انکوائری کی جائے: ہائی کورٹ
بتایا گیا ہے کہ ہری رام گپتا بھارتی فضائیہ (IAF) کے ریٹائرڈ سارجنٹ ہیں۔ مہیش گپتا ہارڈ ویئر اور پینٹ کی دکان چلاتا ہے۔ اس حادثے میں اب تک سات لوگوں کی موت کی خبر ہے جب کہ 12 لوگوں کو بچایا گیا ہے۔ اس سے قبل 7 ستمبر کو دہلی ہائی کورٹ نے دہلی میونسپل کارپوریشن (MCD) کو ہدایت دی تھی کہ وہ اس معاملے کی اعلیٰ سطح پر انکوائری کرے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی والی بنچ نے دہلی حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ اس حادثے میں پھنسے طلبہ کو بچانے کے کام میں تیزی لائے۔
ریاستی حکومت معاملے کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتی: کورٹ
ہائی کورٹ نے دہلی حکومت کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت اس معاملے کی ذمہ داری سے پلو نہیں جھاڑ سکتی۔ جس ہاسٹل ڈیز بوائز پی جی ("Hostel Daze Boys PG") میں یہ حادثہ ہوا، وہ دہلی یونیورسٹی کے ساؤتھ کیمپس کے قریب ہے اور طلبہ کا ایک بڑا مرکز (Student Hub) ہے۔ اس پی جی میں بیسمنٹ کے علاوہ پانچ منزلیں تھیں۔ یہ حادثہ 6 ستمبر کو دوپہر ڈیڑھ بجے پیش آیا تھا۔
ستیہ نکیتن عمارت گرنے کا معاملہ
عدالت نے ملزم ہری رام کے بیٹے کو پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا۔ ہری رام اور ارمیلا گپتا کو 14 دن کی عدالتی حراست (Judicial Custody) میں بھیجا گیا ہے، جب کہ مہیش گپتا کو دو دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ دہلی پولیس کے مطابق، عمارت کا بجلی کا کنکشن ہری رام گپتا کے نام پر تھا، جب کہ ان کا بیٹا اس کی دیکھ ریکھ (انتظام) کرتا تھا۔ یہ پراپرٹی ہری رام کی اہلیہ ارمیلا گپتا کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ واضح رہے کہ 6 ستمبر کو ستیہ نکیتن میں پانچ منزلہ عمارت گرنے سے سات لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔