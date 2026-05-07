ڈپٹی جیلر فیروزہ خاتون نے ہندو رسومات کے مطابق جیل سے رہا ہونے والے قیدی سے شادی کرلی

ستنا کا ایک حیران کن واقعہ: سینٹرل جیل میں تعینات ڈپٹی جیلر نے ایک قیدی دھرمیندر سے شادی کرلی جس پر قتل کا الزام تھا۔

satna central jail deputy jailer firoza khatoon married prisoner dharmendra who released from jail 5 years ago Urdu News
ڈپٹی جیلر نے جیل سے رہا قیدی سے شادی کر لی (ETV Bharat GFX)
Published : May 7, 2026 at 4:26 PM IST

ستنا، مدھیہ پردیش: آپ نے کئی بار انوکھی شادیوں کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا۔ کچھ محبتیں عمر اور پابندیوں سے بالاتر ہوتی ہیں، جب کہ کچھ منفرد طریقوں سے شادی کرتے ہیں۔ تاہم مدھیہ پردیش کے ستنا سے ایک غیر معمولی واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں سینٹرل جیل کے ڈپٹی جیلر نے عمر قید سے رہا ہونے والے قیدی سے شادی کر لی۔ شادی چھتر پور کے لوکُش نگر میں ہوئی۔ یہ شادی اب موضوع بحث بن گئی ہے۔

ڈپٹی جیلر اور قیدی کی شادی

آپ نے اس سے پہلے کئی شادیاں دیکھی ہوں گی لیکن ہم آپ کو ایک انوکھی شادی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ ڈپٹی جیلر اور قیدی کی شادی ہے۔ جی ہاں، ستنا سینٹرل جیل میں تعینات اسسٹنٹ جیل سپرنٹنڈنٹ (ڈپٹی جیلر) فیروزہ خاتون نے 5 مئی کو ہندو رسم و رواج کے مطابق جیل سے رہا ہونے والے قیدی سے شادی کی۔

فیروزہ خاتون اور دھرمیندر شادی کے بندھن میں بندھ گئے (ETV Bharat)

دھرمیندر کو قتل کے الزام میں قید کیا گیا تھا

دراصل، دھرمیندر نامی اس قیدی کو قتل کے گھناؤنے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹنے کے بعد ستنا سینٹرل جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ اس کا نام دھرمیندر عرف ابھیلاش بتایا جاتا ہے۔ سنٹرل جیل ستنا میں 14 سال کی سزا بھگتنے کے بعد 2020 میں اسے جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ اس دوران جیل کے اندر خاتون ڈپٹی جیلر اور قیدی کے درمیان محبت کا معاملہ چل رہا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ فیروزہ خاتون نے جیل کے اندر سزا کاٹ رہے ایک قیدی دھرمیندر کے ساتھ محبت کا رشتہ شروع کر رکھا تھا۔ ڈپٹی جیلر اس کی رہائی کا انتظار کر رہی تھی۔

ویڈنگ کارڈ (شادی کا کارڈ) (ETV Bharat)

ڈپٹی جیلر نے رہائی کے بعد قیدی سے شادی کی

لیکن اس کی کسی کو بھنک بھی نہیں لگی۔ آخرکار دونوں نے شادی کرنے کا منصوبہ جیل کے اندر ہی بنا لیا تھا۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گئے۔ فیروزہ خاتون اس وقت ستنا سنٹرل جیل میں راؤنڈ آفیسر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ فیروزہ خاتون مسلمان ہیں، جب کہ رہا ہونے والا قیدی ہندو ہے۔ یہ شادی جیل بھر میں موضوع بحث بن گئی ہے۔ یہ شادی 5 مئی کو چھتر پور کے لوکش نگر کے ایک میریج گارڈن میں ہوئی تھی۔

ڈپٹی جیلر فیروزہ خاتون (ETV Bharat)

5 سال قبل رہا کیا گیا، ڈپٹی جیلر کا خاندان ناخوش

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس قیدی سے فیروزہ نے شادی کی ہے وہ چندلا میں میونسپل کونسل کے نائب صدر کے قتل کے بدنام زمانہ کیس میں ستنا سنٹرل جیل میں عمر قید (14 سال) کی سزا کاٹ رہا تھا۔ وہ تقریباً 5 سال قبل جیل سے رہا ہوا تھا۔ اس دوران جیل کے اندر خاتون ڈپٹی جیلر اور قیدی کی محبت کا سلسلہ جاری رہا تاہم کسی کو اس کا علم نہیں ہوا۔ آخرکار، انہوں نے جیل کے اندر اپنی شادی کا منصوبہ بنایا۔ بس قیدی کے رہا ہونے کی دیر تھی۔

ڈپٹی جیلر فیروزہ خاتون نے جیل سے رہا ہونے والے قیدی سے شادی کر لی، ہندو رسم و رواج کے مطابق کیا گیا نکاح (ETV Bharat)

والدین اور خاندان کے افراد شادی میں شریک نہیں ہوئے

غور طلب ہے کہ مسلم خاتون افسر کے خاندان والے اس شادی سے ناخوش ہیں۔ ان کے مطابق وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنی ہی برادری میں کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ نتیجتاً ڈپٹی جیلر کے والدین اور خاندان کے افراد شادی میں شریک نہیں ہوئے۔

ڈپٹی جیلر فیروزہ نے کہا یہ ان کا ذاتی فیصلہ

اس واقعے کے بارے میں جب ڈپٹی جیلر فیروزہ خاتون سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، "یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ ہم شادی سے خوش ہیں۔ ہم نے 5 مئی کو لوکش نگر، چھتر پور میں شادی کی، کیونکہ ہر کسی کو اپنے فیصلے کرنے کا حق ہے۔" دریں اثناء جیل سپرنٹنڈنٹ لینا کوسٹا نے کہا، "ڈپٹی جیلر فیروزہ خاتون تقریباً 10 دن کی چھٹی پر گئی ہوئی ہے۔ اس کی شادی 5 مئی کو ہوئی ہے۔ جس شخص سے اس نے شادی کی ہے وہ تقریباً 5 سال قبل جیل سے رہا ہوا تھا۔ اس کا نام دھرمیندر ہے۔ یہ ڈپٹی جیلر فیروزہ کا ذاتی فیصلہ ہے۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے بھی خوش ہے۔"

