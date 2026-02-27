ETV Bharat / state

ہیلی کاپٹر میں رخصت ہوئی پاپا کی پری، ستنا میں باپ نے پورا کیا بیٹی کا خواب

ستنا کے ناگوڈ قصبے میں ایک انوکھی شادی ہوئی، جہاں دلہن کو پالکی اور کار چھوڑکر ہیلی کاپٹر میں رخصت کیا گیا۔

satna bride farewell vidai on helicopter father fulfilled daughter dream Urdu News
ستنا میں ہیلی کاپٹر میں رخصت ہوئی پاپا کی پری (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 27, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ستنا، مدھیہ پردیش: ضلع ستنا میں ایک انوکھی شادی ہوئی، جہاں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اس کی مرضی کے مطابق الوداع کردیا۔ بیٹی نے اسے پالکی یا گاڑی میں نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر میں رخصت کرنے کو کہا تھا۔ والد نے اسے ہیلی کاپٹر میں رخصت کرکے اس کی خواہش پوری کردی۔

شادیوں کا سیزن جاری ہے اور لوگ اب شادی بیاہ کی مختلف تقریبات کا اہتمام کر کے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے دلہن کو ڈولی یا گاڑی میں رخصت کیا جاتا تھا۔ اب ستنا کے ناگوڑ قصبے میں دلہن کی انوکھی الوداعی بحث کا موضوع بن گئی ہے۔ یہاں ایک شادی ہوئی جہاں دلہن کو پالکی یا گاڑی میں نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر سے رخصت کیا گیا۔ یہ الوداعی لمحہ پورے علاقے میں توجہ کا مرکز بن گیا۔

satna bride farewell vidai on helicopter father fulfilled daughter dream Urdu News
دلہن کو پالکی یا کار میں نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر میں رخصت کیا گیا (ETV Bharat)

میں نے دولہا کے ساتھ بات کی ہیلی کاپٹر میں رخصت کیا

دلہن کے والد مرگیندر سنگھ نے کہا، "میری بیٹی کی خواہش تھی کہ پالکی یا کار میں نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر میں روانہ کیا جائے۔ اس لیے میں نے دولہا کے ساتھ بات کی اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنی بیٹی کی روانگی کا انتظام کیا۔"

شادی کی تقریب کا مکمل روایتی رسومات کے ساتھ انعقاد

اطلاعات کے مطابق، ناگوڑ کے بیاہوری گاؤں کے رہنے والے مرگیندر سنگھ "منٹو" کی بیٹی کی منگنی شھڈول ضلع کے دھمنی گڑھی گاؤں کے رہنے والے کنور انجے سنگھ "ننہو" کے بیٹے کنور آدتیہ سنگھ سے ہوئی تھی۔ شادی کی بارات منگل کو ناگوڑ کے ہری سدن شانتی پرکاش چایا بیاہاری ہاؤس پہنچی، جہاں شادی کی تقریب مکمل روایتی رسومات کے ساتھ منعقد ہوئی۔ شادی میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بدھ کی صبح الوداعی تقریب کے دوران ایک انوکھا منظر سامنے آیا، جب دلہن مرگنشی سنگھ کو ہیلی کاپٹر میں رخصت کیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں:

کیا جنسی تعلقات بنانے کا عادی ہو جانا واقعی ایک بیماری ہے؟؟؟ ڈاکٹر سے جانئے اس کی عادت کسے اور کیوں پڑ جاتی ہے

جسمانی تعلق بنانے کے دوران گرل فرینڈ کی حالت بگڑی، پولیس نے کہا: زیادہ خون بہنے سے ہوئی موت، دو نوجوان گرفتار

رات جب دولہا کمرے میں پہنچا تو دلہن نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ٹوٹ گیا رشتہ، ورمالا تقریب میں تنازعہ، لوٹ گئی بارات

"بہو کو ہیلی کاپٹر میں لاؤ، یہ میرے والد کی خواہش تھی،" دولہا نے دلہن کو نوح میں ہیلی کاپٹر میں اڑایا

کیرالہ: نابالغ لڑکی کے ساتھ 60 سے زیادہ مردوں نے پانچ سال تک جنسی زیادتی کی، چھ ملزمین گرفتار

دادا کے سپنوں کی اڑان، ہیلی کاپٹر سے رخصت ہوئی دلہن، پھولوں کی ہوئی بارش

نابالغ لڑکی کی شرمگاہ کو چھونا ریپ یا جنسی زیادتی نہیں: سپریم کورٹ

TAGGED:

SATNA FATHER FULFILL DAUGHTER DREAM
SATNA BRIDE FAREWELL ON HELICOPTER
SATNA BRIDE VIDAI ON HELICOPTER
BRIDE FAREWELL ON HELICOPTER
SATNA SPECIAL MARRIAGE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.