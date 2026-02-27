ہیلی کاپٹر میں رخصت ہوئی پاپا کی پری، ستنا میں باپ نے پورا کیا بیٹی کا خواب
ستنا کے ناگوڈ قصبے میں ایک انوکھی شادی ہوئی، جہاں دلہن کو پالکی اور کار چھوڑکر ہیلی کاپٹر میں رخصت کیا گیا۔
Published : February 27, 2026 at 3:58 PM IST
ستنا، مدھیہ پردیش: ضلع ستنا میں ایک انوکھی شادی ہوئی، جہاں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اس کی مرضی کے مطابق الوداع کردیا۔ بیٹی نے اسے پالکی یا گاڑی میں نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر میں رخصت کرنے کو کہا تھا۔ والد نے اسے ہیلی کاپٹر میں رخصت کرکے اس کی خواہش پوری کردی۔
شادیوں کا سیزن جاری ہے اور لوگ اب شادی بیاہ کی مختلف تقریبات کا اہتمام کر کے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے دلہن کو ڈولی یا گاڑی میں رخصت کیا جاتا تھا۔ اب ستنا کے ناگوڑ قصبے میں دلہن کی انوکھی الوداعی بحث کا موضوع بن گئی ہے۔ یہاں ایک شادی ہوئی جہاں دلہن کو پالکی یا گاڑی میں نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر سے رخصت کیا گیا۔ یہ الوداعی لمحہ پورے علاقے میں توجہ کا مرکز بن گیا۔
میں نے دولہا کے ساتھ بات کی ہیلی کاپٹر میں رخصت کیا
دلہن کے والد مرگیندر سنگھ نے کہا، "میری بیٹی کی خواہش تھی کہ پالکی یا کار میں نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر میں روانہ کیا جائے۔ اس لیے میں نے دولہا کے ساتھ بات کی اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنی بیٹی کی روانگی کا انتظام کیا۔"
شادی کی تقریب کا مکمل روایتی رسومات کے ساتھ انعقاد
اطلاعات کے مطابق، ناگوڑ کے بیاہوری گاؤں کے رہنے والے مرگیندر سنگھ "منٹو" کی بیٹی کی منگنی شھڈول ضلع کے دھمنی گڑھی گاؤں کے رہنے والے کنور انجے سنگھ "ننہو" کے بیٹے کنور آدتیہ سنگھ سے ہوئی تھی۔ شادی کی بارات منگل کو ناگوڑ کے ہری سدن شانتی پرکاش چایا بیاہاری ہاؤس پہنچی، جہاں شادی کی تقریب مکمل روایتی رسومات کے ساتھ منعقد ہوئی۔ شادی میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بدھ کی صبح الوداعی تقریب کے دوران ایک انوکھا منظر سامنے آیا، جب دلہن مرگنشی سنگھ کو ہیلی کاپٹر میں رخصت کیا گیا۔