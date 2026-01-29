بی جے پی منڈل صدر نے نوجوان خاتون کو پٹخ پٹخ کر مارا، بچانے آئی ماں سے بھی مار پیٹ
ستنا کے ناگاڈ میں بی جے پی لیڈر کے خلاف ایف آئی آردرج کر لی گئی ہے۔ پارٹی نے وجہ بتاو نوٹس جاری کیا ہے۔
Published : January 29, 2026 at 2:52 PM IST
ستنا: مدھیہ پردیش کے ستنا ضلع کے ناگوڈ بی جے پی منڈل صدر پر ایک نوجوان خاتون کے ساتھ وحشیانہ حملہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اسے بچانے کے لیے آنے والی اس کی ماں پر بھی حملہ کیا گیا۔ کانگریس پارٹی اس معاملے کو لے کر اشتعال ہو گئی ہے۔ کانگریس پارٹی کا الزام ہے کہ بی جے پی لیڈر اقتدار کے نشے میں ہیں۔ ادھر تنظیم کی شرمندگی کو دیکھتے ہوئے بی جے پی ضلع تنظیم نے ملزم بی جے پی لیڈر کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔
بی جے پی لیڈر کے خلاف ایف آئی آر درج
متاثرہ نے بی جے پی منڈل کے صدر پلکت ٹنڈن کے خلاف پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے۔ شکایت میں خاتون نے لکھا، "ناگاڈ بی جے پی منڈل کے صدر پلکت ٹنڈن نے اس کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ وحشیانہ حملہ کیا۔ یہ واقعہ منگل کی دیر رات پیش آیا۔"
بی جے پی لیڈر نے اسے دھوکہ دے کر اسے بلایا
نوجوان خاتون نے اپنی شکایت میں لکھا، "وہ ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے۔ اس کا پارلر بی جے پی منڈل کے صدر پلکیت ٹنڈن کے گودام کے پاس ہے۔ منگل کی رات پلکیت ٹنڈن نے اسے گاہک کا میک اپ کرنے کے بہانے اپنے گودام میں بلایا۔ جب وہ بی جے پی لیڈر کے گودام پر پہنچی تو اسے وہاں کوئی گاہک نہیں ملا۔ خوفزدہ ہو کر بی جے پی لیڈر نے پُلکت ٹنڈن سے بھاگنا شروع کی ۔ جس کے بعد پلکت ٹنڈن نے مار پیٹ شروع کی
حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج
واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے۔ یہ واضح طور پر دھکیلنے اور دھکا دینے کو ظاہر کرتا ہے۔ متاثرہ نے الزام لگایا، "پلکت ٹنڈن نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے زمین پر پھینک دیا، اور اسے گالی گلوچ اور مارنا پیٹنے لگا۔ شور سن کر اس کی ماں اور بھائی وہاں پہنچے۔ جب اس کے بھائی نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو بی جے پی لیڈر نے اس کا موبائل فون چھین کر اسے توڑ دیا۔ اس کی ماں جو مداخلت کرنے آئی تھی، اس پر بھی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں دونوں زخمی ہوئے۔
پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پریم لال کروے نے کہا، "خاتون نے ملزم پلکیت ٹنڈن اور راج کمار نام دیو کے خلاف ناگاڈ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس جانچ کر رہی ہے۔ معاملے میں جو بھی حقائق سامنے آئیں گے، وہ اس کے مطابق کارروائی کریں گے۔" دریں اثنا، بی جے پی کی ستنا ضلع تنظیم نے پلکت ٹنڈن کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے، جس میں ان سے سات دن کے اندر جواب دینے کو کہا گیا ہے۔