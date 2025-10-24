خاتون ڈاکٹر کی خودکشی: مہاراشٹر کے وزیر اعلی نے دو پولیس اہلکاروں کی معطلی کا حکم دیا
متاثرہ نے الزام لگایا کہ پولیس اہلکار گوپال بدنے نے بار بار عصمت دری کی اور پرشانت بنکر نے ذہنی طور پر پریشان کیا۔
ممبئی : مہاراشٹر کے ستارہ میں ایک دل دہلا دینے والے واقعے نے سب کو چونکا دیا ہے۔ ایک خاتون ڈاکٹر نے اپنی جان لے لی، اور اس کی ہتھیلی پر لکھا سوسائیڈ نوٹ پولیس کے ظلم کی داستان بیان کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ستارہ ضلع ہسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر کی مبینہ خودکشی نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کی رات پیش آیا۔
اس ڈاکٹر نے اپنی ہتھیلی پر ایک خودکشی کا نوٹ لکھا تھا۔ اس نوٹ میں اس نے پولیس اہلکاروں پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ خاتون ڈاکٹر نے اپنے نوٹ میں پولیس سب انسپکٹر گوپال بدنے پر بار بار زیادتی کا الزام لگایا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایک اور افسر پرشانت بنکر اسے ذہنی طور پر ہراساں کر رہا تھا۔ خاتون ڈاکٹر نے لکھا کہ گوپال بدنے نے اسے پانچ ماہ سے زیادہ عرصے تک جسمانی اور ذہنی طور پر ہراساں کیا۔ اس مسلسل ہراسانی نے اسے اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور کیا۔
مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اس معاملے کا فوری نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے ستارہ کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس تشار دوشی کو فوری تحقیقات اور ملوث پولیس اہلکاروں کی معطلی کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس معاملے میں مکمل تحقیقات اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے۔
ریاستی خواتین کمیشن کی چیئرپرسن روپالی چکنکر نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پھلتن سٹی پولیس اسٹیشن میں بھارتیہ نیائے سنہتا کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کمیشن نے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ کیا متاثرہ نے پہلے بھی ہراسانی کی شکایات درج کرائی تھیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ پنکج بھویار نے بھی تحقیقات شروع ہونے کی تصدیق کی۔
پولیس کے مطابق، ملزم پولیس سب انسپکٹر گوپال بدنے اور پرشانت بنکر واقعے کے بعد سے مفرور ہیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی دو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ وزیر نے کہا کہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے کے بعد مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ انصاف کی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔