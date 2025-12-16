تلنگانہ: سرپنچ کے بھائی نے ہارے ہوئے امیدوار کے گھر پر ٹریکٹر چڑھا دیا، چھ لوگ زخمی
واضح رہے کہ تلنگانہ میں گرام پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے کیلئے 14 نومبر کو ووٹنگ ہوئی اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا گیا۔
Published : December 16, 2025 at 4:04 PM IST
کاماریڈی (تلنگانہ): پیر کے روز گرام پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے کے نتائج کا اعلان ہونے کے بعد کاماریڈی ضلع میں جیتنے والے امیدوار یعنی سرپنچ (گرام پردھان) کے بھائی نے ہارے ہوئے امیدوار کے گھر پر ٹریکٹر چڑھادیا۔ اس واردات میں چھ افراد زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ زخمیوں میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ واقعہ ضلع کے یلاریڈی منڈل کے سومارپیٹ گاؤں میں پیش آیا۔
پولیس کے مطابق بھارت راشٹرا سمیتی (بی آر ایس) کے حمایت یافتہ امیدوار بٹلا بالاراجو الیکشن ہار گئے تھے۔ اس دوران ان کی حمایت میں بہت سے گاؤں والے ان کے گھر پر جمع ہو گئے۔ جب لوگ گھر کے سامنے بیٹھے تھے، تبھی کانگریس پارٹی کی حمایت یافتہ فاتح امیدوار کرما پاپائیہ کے بھائی کرما چرنجیوی نے مبینہ طور پر ایک ٹریکٹر ان کے گھر میں گھسا دیا۔
پولیس کے مطابق اس واقعے میں دو خواتین ٹریکٹر کے نیچے کچل کر شدید زخمی ہو گئیں۔ ان کے علاوہ پانچ سالہ بچے سمیت چار دیگر افراد زخمی بھی ہو گئے۔ دونوں شدید زخمی خواتین کو بہتر علاج کے لیے حیدرآباد کے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا، جب کہ دیگر زخمیوں کو یلاریڈی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
ملزمان کا ٹریکٹر بے قابو ہونے کا دعویٰ
نومنتخب سرپنچ پاپائیہ نے دعویٰ کیا کہ وہ کام پر کھیت کی طرف جا رہے تھے کہ ٹریکٹر بے قابو ہو گیا۔ تاہم بالاراجو کے حامیوں نے الزام لگایا کہ ٹریکٹر کو جان بوجھ کر گھر میں گھسایا گیا۔ حریف امیدوار کے حامیوں کا کہنا تھا کہ انہیں انتخابات سے پہلے بھی دھمکیاں ملی تھیں۔
بی آر ایس کارکنوں کا ہائی وے پر احتجاج
اس واقعے کے بعد بی آر ایس کے سابق ایم ایل اے ججلا سریندر اور پارٹی کارکنوں نے یلاریڈی-نظام ساگر ہائی وے کو بلاک کرکے احتجاج کیا۔ بعد ازاں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی) سرینواس راؤ اور سرکل انسپکٹر (سی آئی) راجہ ریڈی جائے وقوع پر پہنچے اور ملزمان کے خلاف کارروائی کا یقین دلایا۔ اس کے بعد مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔
عہدیداروں نے کہا کہ 'بالراجو کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔' یلاریڈی کے ایم ایل اے مدن موہن راؤ نے ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ قصورواروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔
