سنجے سراوگی بہار بی جے پی کے نئے صدر منتخب
بہار کے دربھنگہ صدر حلقے سے چھ بار ایم ایل اے رہے سنجے سراوگی بہار بی جے پی کے نئے صدر بن گئے ہیں۔
Published : December 15, 2025 at 6:34 PM IST
پٹنہ: بی جے پی نے نتن نبین کو اپنا کارگزار قومی صدر منتخب کرنے کے بعد اب بہار میں پارٹی یونٹ کا چہرہ بدل دیا ہے۔ پارٹی نے سنجے سراوگی کو بہار کا ریاستی صدر مقرر کیا گیا ہے۔ پہلے نتن نبین کو نیشنل ایگزیکٹیو صدر بنایا گیا اور اب سنجے سراوگی کو بہار کی بی جے پی اکائی کو سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
قیاس آرائیاں پہلے ہی عروج پر تھیں
پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری ارون سنگھ کی طرف سے ایک خط جاری کیا گیا ہے۔ پیر کو بھارتیہ جنتا پارٹی نے سنجے سراوگی کو بہار بی جے پی کا صدر مقرر کیا، حالانکہ اس بارے میں بات چیت پہلے سے ہی جاری تھی۔ نتیش کمار کی کابینہ میں دلیپ جیسوال کی تقرری کے بعد سے اس بات کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔
سنجے سراوگی ویشیا برادری سے آتے ہیں۔ اس سے قبل وہ حکومت میں وزیر رہ چکے ہیں۔ چونکہ اس بار ریاستی کابینہ میں متھیلا علاقے کے ارکان اسمبلی کو کم جگہ ملی، اس لیے یہ بات چل رہی تھی کہ متھیلا علاقے کے کسی لیڈر کو پارٹی صدر بنایا جا سکتا ہے۔ آخر کار اس کی تصدیق ہوگئی۔
"سب کو ساتھ لے کر چلوں گا"
ای ٹی وی بھارت نے پہلے اطلاع دی تھی کہ سنجے سراوگی کو صدر بنایا جا سکتا ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے سنجے سراوگی نے کہا کہ "پارٹی نے مجھے ایک بڑی ذمہ داری دی ہے۔ میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کروں گا۔"
سنجے سراوگی دلیپ جیسوال کی جگہ لیں گے
موجودہ ریاستی صدر دلیپ جیسوال ویشیا برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی جگہ پر پارٹی نے ویشیا برادری کے ہی ایک لیڈر کو صدر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ دلیپ جیسوال بہار حکومت میں وزیر بن گئے ہیں اور بی جے پی کے پاس ایک شخص، ایک عہدہ کا اصول ہے۔ دلیپ جیسوال کی بطور وزیر تقرری کے بعد یہ قیاس آرائیاں عروج پر تھیں کہ کسی اور کو ریاستی صدر بنایا جائے گا۔
مزید پڑھیں: بی جے پی نے نتین نبین کو قومی کارگذار صدر مقرر کردیا، تنظیمی سطح پر بڑی تبدیلی