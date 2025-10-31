ناسازی صحت کی وجہ سے سنجے راوت عوامی تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے
شیو سینا (ادھو) کے قدرآور لیڈر سنجے راوت نے صحت کی ناسازی کی وجہ سے عوامی تقریبات سے وقفہ لینے کا اعلان کیا۔
Published : October 31, 2025 at 8:36 PM IST
ممبئی: شیوسینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) کے رہنما اور ایم پی سنجے راوت نے جمعہ کو اعلان کیا کہ وہ ناسازی صحت کی وجہ سے عوامی تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے۔ راؤت، شیو سینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) کا چہرہ ہیں اور تقریباً روزانہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں راوت نے کہاکہ "آپ (تمام خیر خواہ اور پارٹی کارکنان) سب نے ہمیشہ مجھ پر بھروسہ رکھا ہے اور مجھ سے پیار بھی کیا ہے۔ تاہم، اب مجھے ایک سنگین بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اور میرا علاج چل رہا ہے۔ میں بہت جلد اس سے نکل جاؤں گا۔"
انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق انہیں عوام سے ملنے اور پرہجوم علاقوں میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ راوت نے مزید کہا کہ "مجھے یقین ہے کہ نئے سال (2026) تک، میں ایک بار پھر آپ سے ملنے آؤں گا۔ اپنی محبتوں کی بارش کرتے رہیں۔" راوت نے جمعہ کو پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے راوت کی جلد صحت یابی کےلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں مودی نے کہا کہ ’’سنجے راوت جی، آپ کی جلد صحت یابی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔‘‘ 2024 کے اسمبلی انتخابات کے بعد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کے مہاراشٹر میں اقتدار برقرار رکھنے کے بعد، راؤت اکثر پی ایم مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڈنویس کو متعدد مسائل پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔
انہوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بھی نشانہ بنایا۔ مہا وکاس اگھاڑی یکم نومبر کو ممبئی میں ای سی آئی کے خلاف مارچ کرنے والی ہے۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا (ایم این ایس) بھی احتجاجی مارچ کا حصہ ہوگی۔ راوت اب احتجاجی مارچ میں شرکت نہیں کریں گے۔ مہاراشٹر بی جے پی کے میڈیا سربراہ نوناتھ بان نے کہا کہ راوت کو جلد صحت یاب ہونا چاہئے اور پھر پریس کانفرنس کرنے کے لئے میدان میں واپس آنا چاہئے۔