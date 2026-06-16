مہاراشٹر 'آپریشن ٹائیگر': شیو سینا یو بی ٹی کی میٹنگ میں نہیں پہنچے کچھ ارکان پارلیمنٹ، راؤت کا دعویٰ سب کچھ ٹھیک ہے
راؤت نےکہا، "کچھ ارکان پارلیمنٹ نے اپنے بچوں کی قسم کھائی، کچھ نے سائی بابا کی، کہا، 'صاحب، ہم آخر تک آپ کے ساتھ ہیں!"
Published : June 16, 2026 at 2:30 PM IST
ممبئی/نئی دہلی: سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں عروج پر ہیں کہ شیو سینا (اُدھو بالا صاحب ٹھاکرے) پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ بغاوت کے لیے تیار ہیں اور ایکناتھ شندے کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اتوار کو 'ماتوشری' میں ہونے والی میٹنگ میں صرف پانچ ممبران پارلیمنٹ پہنچے، چار دیگر آن لائن شامل ہوئے۔ شیوسینا لیڈر اور ایم پی سنجے راوت نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ان پیش رفتوں کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا۔
نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے، راؤت نے حکمراں بی جے پی کو نشانہ بنایا، اس پر پارٹیوں کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ ملک کی سیاسی صحت کے لیے برا ہے۔
#WATCH | Delhi | On reports of five Shiv Sena (UBT) MPs likely to form another group, Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut says, " this is a lie. we have no such information. four days ago, all these mps took part in a meeting called by uddhav thackeray ji and expressed faith in his… pic.twitter.com/pMlYnbLcte— ANI (@ANI) June 16, 2026
سب ساتھ ہیں: راؤت
شیو سینا یو بی ٹی کے سینئر لیڈر سنجے راؤت کا کہنا ہے کہ، 'آپریشن' اسپتال میں ہوتا ہے۔ سیاست دانوں نے آپریشن کرنے کے لیے کب سے قینچی اور چھریاں چلانا شروع کر دی ہیں؟ لوگوں کی خرید و فروخت کو توڑ بھوڑ کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا، پچھلے بارہ سالوں میں مہاراشٹر یا ملک میں کچھ مختلف نہیں ہوا ہے۔ تاہم ترنمول کانگریس کے کچھ ممبران پارلیمنٹ چلے گئے۔ انھوں نے 'انٹرنیشنل پارٹی نیشنل سٹیزن پارٹی آف انڈیا میں شمولیت اختیار کر لی۔۔ "تاہم، شیوسینا سے متعلق یہ رپورٹس غلط ہیں۔"
سنجے راؤت نے دعویٰ کیا کہ میٹنگ میں غیر حاضر رہے ممبران پارلیمنٹ نے اپنے بچوں اور دیوی دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ آخر تک ادھو ٹھاکرے کے ساتھ ہیں۔ سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی سنجے جادھو نے ٹھاکرے سے فون پر بات کی۔ راوت نے پیر کو کہا کہ، پانچ ارکان پارلیمنٹ نے عملی طور پر اجلاس میں شرکت کی مختلف وجوہات بتائی تھیں۔
ممبئی میں اتوار کو ماتوشری میں شیو سینا (یو بی ٹی) کی میٹنگ میں لوک سبھا کے نو ارکان میں سے صرف چار --- اروند ساونت، انیل دیسائی، راجا بھاؤ وازے اور سنجے پاٹل --- نے ذاتی طور پر شرکت کی، جب کہ اوم پرکاش راجے نمبالکر، بھاؤ صاحب وکچورے، ناگیش باپو راؤ پاٹل اشتیکر اور سنجے دیشمکھ نے آن لائن شرکت کی۔ اس کے بعد ایم پی سنجے دیشمکھ نے دہلی کا دورہ کیا اور ایک مرکزی وزیر سے ملاقات کی۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ادھو ٹھاکرے کی طرف سے بات چیت میں کمی رہ گئی؟ سنجے راوت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ، اگر ان کے اختیار میں ای ڈی (انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ) ہوتا تو اختیار اور خوف کا احساس برقرار رہتا۔ آج کل مودی اور امیت شاہ کے ساتھ خوف یا اختیار کا احساس جڑا ہوا ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے اگر کوئی رکن پارلیمنٹ کسی وزیر سے ملے؟ کل میں سرکاری کام کے لیے وزیراعظم سے بھی مل سکتا ہوں۔
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