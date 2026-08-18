سندھیا تھیٹر بھگدڑ کیس: الو ارجن کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ عدالت میں پیشی، نامپلی عدالت نے سماعت یکم ستمبر تک ملتوی کردی
بھگدڑ واقعہ کے بعد چکڑپلی پولیس نے مقدمہ درج کیا اور بعد کی تفتیش میں الو ارجن کو بھی ملزم بنایا گیا۔
Published : August 18, 2026 at 1:47 PM IST
حیدرآباد : حیدرآباد کے مشہور سندھیا تھیٹر بھگدڑ کیس میں تلگو اداکار الو ارجن پیر کے روز نامپلی عدالت میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ پیش ہوئے۔ سندھیا تھیٹر کی شریک مالک اور کیس میں ملزم نمبر 7 رینوکا دیوی نے بھی ورچوئل طور پر عدالت میں حاضری دی، جبکہ دیگر 17 ملزمان ذاتی طور پر عدالت میں موجود ہوئے۔
عدالت نے کارروائی کے بعد مقدمہ کی سماعت یکم ستمبر تک ملتوی کردی اور تمام 23 ملزمان کو آئندہ سماعت میں پیش ہونے کی ہدایت دی۔ سماعت کے دوران الو ارجن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے سے متعلق اہم سی سی ٹی وی فوٹیج پر مشتمل سی ٹی اور کال ڈیٹیل ریکارڈ (سی ڈی آر) رپورٹ ابھی تک دفاعی فریق کو فراہم نہیں کی گئی۔
عدالت نے جب پولیس سے ان دستاویزات کے بارے میں سوال کیا تو سرکاری وکیل نے یقین دہانی کرائی کہ تمام متعلقہ مواد اگلی سماعت پر عدالت میں پیش کردیا جائے گا۔ یہ واقعہ 4 دسمبر 2024 کی رات تقریباً 9:30 بجے حیدرآباد کے آر ٹی سی کراس روڈز پر واقع سندھیا تھیٹر میں پیش آیا تھا۔ الو ارجن اپنی فلم پشپا 2 کے خصوصی شو میں شرکت کے لیے تھیٹر پہنچے تھے۔
اداکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں مداح تھیٹر کے باہر اور اطراف میں جمع ہوگئے تھے۔ بھیڑ بے قابو ہونے کے بعد بھگدڑ کی صورتحال پیدا ہوگئی۔ پولیس نے ہجوم کو قابو کرنے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا۔ اسی افراتفری کے دوران 35 سالہ ریوتی اور ان کا نو سالہ بیٹا سری تیج بھیڑ میں گر گئے اور شدید زخمی ہوگئے۔
پولیس اہلکاروں نے دونوں کو ہجوم سے نکالا اور انہیں سی پی آر دی گئی، جس کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا۔ ریوتی دوران علاج جاں بحق ہوگئیں جبکہ سری تیج کی حالت انتہائی تشویشناک ہونے کے باعث اسے بعد میں نمس منتقل کیا گیا۔ اس واقعے میں دیگر افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔
واقعہ کے بعد چکڑپلی پولیس نے مقدمہ درج کیا اور بعد کی تفتیش میں الو ارجن کو بھی ملزم بنایا گیا۔ پولیس نے ان پر اور دیگر ملزمان پر مبینہ طور پر ایسے اقدامات میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے جو بھگدڑ کی صورتحال سے متعلق تھے۔ الو ارجن کو پولیس نے گرفتار بھی کیا تھا، جس کے بعد تلنگانہ ہائی کورٹ نے انہیں عبوری ضمانت دے دی۔ بعد میں نامپلی عدالت سے انہیں باقاعدہ ضمانت بھی حاصل ہوگئی۔
الو ارجن کو کیس میں ملزم نمبر 11 کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 23 افراد کو ملزم بنایا گیا ہے۔ موجودہ سماعت میں دفاعی وکیل کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج اور سی ڈی آر رپورٹ فراہم نہ کیے جانے کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ یہ دونوں مواد مقدمہ کی تفتیش اور عدالت میں شواہد کے جائزے کے حوالے سے اہم سمجھے جاتے ہیں۔
سرکاری وکیل نے عدالت کو یقین دلایا کہ مطلوبہ دستاویزات آئندہ سماعت میں پیش کردی جائیں گی۔ اسی بنیاد پر عدالت نے کارروائی کو یکم ستمبر تک ملتوی کردیا۔ بھگدڑ میں شدید زخمی ہونے والا سری تیج طویل عرصے سے علاج اور بحالی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ دستیاب سابقہ رپورٹس کے مطابق اسے طویل طبی اور نیورو ری ہیبلیٹیشن کی ضرورت رہی ہے۔
سری تیج کے خاندان کی مالی مدد کے لیے الو ارجن اور پشپا 2 کی ٹیم کی جانب سے مجموعی طور پر 2 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس رقم میں الو ارجن کی جانب سے ایک کروڑ، فلم کے پروڈیوسرز کی جانب سے 50 لاکھ اور ہدایت کار سوکمار کی جانب سے 50 لاکھ روپے شامل تھے۔ یہ رقم تلنگانہ فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین دل راجو کے ذریعے خاندان تک پہنچائی گئی تھی۔
بعد کی رپورٹس میں مالی مدد کے طریقہ کار اور مزید طبی اخراجات پر بھی بحث سامنے آئی۔ اب نامپلی عدالت میں مقدمے کی کارروائی یکم ستمبر کو آگے بڑھے گی۔ عدالت کے سامنے سی سی ٹی وی فوٹیج، سی ڈی آر رپورٹ اور دیگر متعلقہ دستاویزات پیش کیے جانے کے بعد مقدمے میں شواہد اور قانونی نکات پر مزید پیش رفت متوقع ہے۔
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سندھیا تھیٹر بھگدڑ کیس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ کسی ملزم کے خلاف الزام یا پولیس کی جانب سے نامزدگی خود جرم ثابت ہونے کے مترادف نہیں، مقدمے کا حتمی فیصلہ عدالت میں پیش کیے جانے والے شواہد اور قانونی کارروائی کی بنیاد پر ہوگا۔