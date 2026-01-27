سنبھل مسجد کے صدر ظفر علی نے آئندہ اسمبلی انتخابات لڑنے کا کیااعلان، رکن اسمبلی نواب اقبال محمود کا سنسنی خیز بیان
Published : January 27, 2026
سنبھل: اتر پردیش کا سنبھل اب سیاسی میدان بنتا جا رہا ہے۔ سنبھل جامع مسجد کے صدر ظفر علی نے سنبھل کے کئی علاقوں میں 2027 کے اسمبلی انتخابات کے لیے اپنی امیدواری کا اعلان کرتے ہوئے پوسٹر لگائے ہیں۔ اس سے شہر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہوگئی ہیں۔ دریں اثنا، منگل کو سماج وادی پارٹی کے موجودہ ایم ایل اے نواب اقبال نے شنکراچاریہ کے وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ کو نشانہ بنایا۔
ظفر علی ضمانت پر باہر: واضح رہے کہ سنبھل تشدد کیس کے ملزم ظفر علی ہائی کورٹ سے ضمانت پر باہر ہیں۔ ظفر علی کا دعویٰ ہے کہ سنبھل تشدد کیس میں ان کے پاس ہائی کورٹ سے اسٹے ہے، جسے وہ اپنے سیاسی راستے کی مضبوط حمایت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔
پوسٹر لگانے کے بعد ظفر علی نے کہا کہ وہ بار بار آئندہ اسمبلی انتخابات لڑنے کے ارادے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اگرچہ انہیں ابھی تک کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ٹکٹ کی باقاعدہ پیشکش نہیں آئی ہے تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر قیمت پر الیکشن لڑیں گے۔ انہیں سنبھل کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے اور یہی حمایت انہیں آگے بڑھنے کی طاقت دے رہی ہے۔
ظفر علی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سنبھل تشدد سے متعلق الزامات سے ان کے سیاسی کیریئر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کا استدلال ہے کہ جب یہ مقدمہ عدالت میں ہے اور انہیں ہائی کورٹ سے راحت مل چکی ہے تو انہیں سیاسی طور پر روکا نہیں جا سکتا۔ تشدد میں ملوث ہونے کے الزامات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں اور وہ اس معاملے میں خود کو بے قصور مانتے ہیں۔
نواب اقبال نے شنکراچاریہ کا دفاع کیا: دریں اثنا، سماج وادی پارٹی کے موجودہ ایم ایل اے نواب اقبال محمود نے شنکراچاریہ واقعہ اور یو جی سی کے معاملے پر ریاستی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے، اور عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ سب کے لیے لیڈر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک یہ مانا جاتا تھا کہ وزیر اعلیٰ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اب شنکراچاریہ جیسے قابل احترام سنت بھی ان کا نشانہ بن گئے ہیں۔ تشویش کی بات ہے کہ یہ صورتحال ملک کو کس طرف لے جا رہی ہے۔