سنبھل جامع مسجد تنازعہ: پیدل مارچ کے اعلان کے بعد پورا علاقہ چھاؤنی میں تبدیل
ڈی ایم ڈاکٹر راجندر پنسیا اور ایس پی کرشنا کمار وشنوئی نے کہا کہ سنبھل میں ماحول کو خراب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
Published : November 19, 2025 at 10:59 AM IST
سنبھل: جامع مسجد-ہری ہر مندر تنازعہ کے درمیان، آج ہری ہر پیدل یاترا نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مارچ کیلا مندر سے شروع ہو کر جامع مسجد پر اختتام پذیر ہو گی۔ اس کے پیش نظر انتظامیہ نے خصوصی تیاریاں کی ہیں۔ انٹرنیشنل ہری ہر سینا کے اعلان کے بعد ضلع انتظامیہ نے پورے علاقے کو ہائی الرٹ زون قرار دے دیا ہے۔ جامع مسجد اور ارد گرد کا علاقہ چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔
ڈی ایم ڈاکٹر راجندر پنسیا اور ایس پی کرشنا کمار وشنوئی نے کہا کہ سنبھل میں ماحول کو خراب نہیں ہونے دیا جائے گا اور ماحول کو خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکام نے بتایا کہ شہر بھر میں پولیس تعینات ہے اور نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے شہر کے مختلف زونز اور سیکٹرز میں مجسٹریٹ تعینات کیے گئے ہیں۔
#WATCH | Sambhal, UP: Ahead of the Padyatra announcement of Mahant Rishi Raj Giri, police forces are deployed. The main roads leading to the Harihar Temple have been cordoned off. pic.twitter.com/T1oaFMHedv— ANI (@ANI) November 19, 2025
جامع مسجد سروے کو ایک سال مکمل: سنبھل کی جامع مسجد میں سروے کا ایک سال مکمل ہوگیا ہے۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ضلع میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے شہر میں تھری لیئر سکیورٹی سسٹم نافذ کر دیا ہے۔ ضلع میں کل 19 مجسٹریٹس کو تعینات کیا گیا ہے، ہر ایک کو مختلف زون یا سیکٹر کے لیے ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ اور فوری ایکشن کو ممکن بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ، ضابطہ فوجداری (سی آر پی سی) کی دفعہ 163 کو ضلع میں نافذ کیا گیا ہے۔ اس کے تحت کسی بھی اشتعال انگیز سرگرمی، افواہیں پھیلانے، مذہبی ماحول کو خراب کرنے کی کوششوں یا ہجوم کو جمع کرنے جیسی حساس سرگرمیوں کے خلاف فوری کارروائی کی جاتی ہے۔
سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے تکنیکی نگرانی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ستیہ ورات پولیس چوکی کو ایک منی کنٹرول روم میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں اعلیٰ درجہ کے سی سی ٹی وی کیمرے پورے سنبھل علاقے کی 24x7 لائیو نگرانی فراہم کر رہے ہیں۔
ڈرون نگرانی: جامع مسجد کمپلیکس اور آس پاس کے علاقوں میں ڈرون کیمروں کو بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ انتہائی دور دراز اور تنگ گلیوں کی نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی بھاری تعیناتی، ریپڈ ایکشن فورس گشت، اور انٹیلی جنس یونٹس سرگرم عمل ہیں۔
ضلعی انتظامیہ نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں کو نظر انداز کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر حکام کو دیں۔ پولیس اور انتظامی حکام سے بھی تعاون کی درخواست کی گئی ہے۔
چوکسی کیوں بڑھائی گئی: جامع مسجد بمقابلہ ہری ہر مندر کیس میں عرضی داخل کرنے والے کیلا دیوی مندر کے پجاری رشی راج گری نے بدھ، 19 نومبر کو ہری ہر مندر پیدل مارچ کی کال دی ہے۔ عقیدت مند اس مارچ کو لے کر پرجوش ہیں، لیکن انتظامی ادارے اسے ایک بڑا سیکورٹی چیلنج مان کر چل رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: