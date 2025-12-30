سنبھل: جامع مسجد کے قریب قبرستان کی آٹھ بیگھہ زمین پرمبینہ قبضے، 22 مکانات اور دکانوں کی نشاندہی، بلڈوزر کارروائی ہوگی
یہ سروے 10 پولیس اسٹیشنوں، ڈی ایم ، تحصیلدار ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کی موجودگی میں کیاگیا۔ تجاوزات کرنے والوں کو نوٹس جاری کیےجائیں گے۔
Published : December 30, 2025 at 5:15 PM IST
سنبھل: 24 نومبر 2024 کو شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران بھڑکنے والے تشدد کے بعد مذہبی مقام کو لے کر ایک نیا تنازعہ سامنے آیا ہے۔ شاہی جامع مسجد سے متصل قبرستان کی آٹھ بیگھہ اراضی پر مبینہ طور پر ناجائز تجاوزات کی شکایت کے بعد، ضلع انتظامیہ نے منگل کو سخت سیکورٹی کے درمیان سروے کیا۔ سروے کے دوران پورے علاقے کو پولیس کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا۔
سروے میں غیر قانونی تجاوزات کا انکشاف ہوا:
شری کالکی سینا کے قومی کنوینر ایڈوکیٹ سبھاش تیاگی نے 12 دسمبر کو ضلع مجسٹریٹ کے پاس شکایت درج کروائی تھی۔ سبھاش تیاگی نے الزام لگایا ہےکہ قبرستان کی زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا ہے اور مکانات اور دکانیں تعمیر کی گئی ہیں۔ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ سنبھل تشدد کے دوران ان گھروں اور دکانوں کی چھتوں سے پتھر برسائے گئے۔ ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر راجندر پنسیا نے بتایا کہ زبانی اور پھر تحریری شکایات موصول ہونے کے بعد محکمہ ریونیو کی ایک ٹیم نے پلاٹ نمبر 32/2 کی پیمائش کی۔ اس پلاٹ کا کل رقبہ 4780 مربع میٹر ہے اور یہ 100فیصد ریونیو ریکارڈ میں بطور قبرستان رجسٹرڈ ہے۔
22 مکانات اور دکانیں نشان زد:
ڈی ایم نے بتایا کہ پیمائش کے دوران قبرستان کی زمین پر بنائے گئے 22 مکانات اور دکانوں کی نشاندہی کی گئی۔ ان کے مالکان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے، ان کے دستاویزات کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر پیش کی گئی دستاویزات غیر آئینی اور تسلی بخش پائی گئیں تو قواعد کے مطابق مزید کارروائی کی جائے گی۔ ڈی ایم نے بتایا کہ کچھ تجاوزات 60-65 سال پرانی بتائی جاتی ہیں، جبکہ دیگر نسبتاً نئی ہیں۔ تاہم پورے پلاٹ میں کہیں بھی کوئی مکان یا دکان رجسٹرڈ نہیں ہے۔
4,200 مربع میٹر اراضی قبرستان کے طور پر رجسٹرڈ:
تحصیلدار دھیریندر پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ تقریباً 4,200 مربع میٹر زمین ریونیو ریکارڈ میں قبرستان کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ تاہم، اس جگہ پر بڑے مکانات اور دکانیں واقع ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ لینڈ مافیا قبرستان کی زمین کو فروخت کر رہے ہیں۔ 20 سے زائد اکاؤنٹنٹ اور ریونیو اہلکار پیمائش اور تفتیش کے کام میں مصروف ہیں۔ ابتدائی طور پر 20 سے 25 مکانات اور دکانوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نوٹس کا جواب نہ دینے پر بلڈوزر کارروائی کی جائے گی۔
10 پولیس اسٹیشنوں کے پولیس دستے تعینات:
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کلدیپ سنگھ نے بتایا کہ 24 نومبر کو شاہی جامع مسجد کے تنازعہ کی روشنی میں سیکورٹی سخت کردی گئی ہے۔ 10 تھانوں کی پولیس فورس، 8-9 اسٹیشن انچارجز، 5 انسپکٹر، پی اے سی کی ایک کمپنی، اور آر اے ایف کی ایک کمپنی کو جائے وقوعہ پر تعینات کیا گیا تھا۔ نگرانی کے لیے ڈرون اور سی سی ٹی وی کیمروں کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ، ایل آئی یو ٹیم سوشل میڈیا پر بھی سرگرمی سے نگرانی کر رہی ہے۔
نسلوں سے رہائشی:
مقامی رہائشی ڈاکٹر فیروز نے بتایا کہ ان کا خاندان تین نسلوں سے یہاں مقیم ہے۔ ان کے پاس رجسٹریشن اور ایک منظور شدہ نقشہ ہے۔ انتظامیہ کو بھی ان کا موقف سننا چاہیے۔ دریں اثناء محمد غلام وارث نے دعویٰ کیا کہ ان کا خاندان پانچویں نسل سے وہاں مقیم ہے اور ان کے پاس متعلقہ دستاویزات بھی موجود ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نوٹس کا جواب ملنے اور دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد ہی مزید کارروائی کی جائے گی۔
