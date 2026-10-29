الہ آباد ہائی کورٹ سے اعظم خان اور عبداللہ اعظم کو راحت، 'دو پین کارڈز' کیس میں ضمانت منظور
اعظم خان اور عبداللہ اعظم خان کو الہ آباد ہائی کورٹ نے 'دو پین کارڈز' رکھنے سے متعلق مقدمے میں ضمانت دے دی ہے۔
Published : October 29, 2026 at 8:35 PM IST
پریاگ راج/رام پور: سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان کو 'دو پین کارڈز' کیس میں الہ آباد ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس ہائی پروفائل معاملے میں انہیں سنائی گئی سزاؤں کو معطل کرنے کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔
مزید برآں، عدالت نے دونوں رہنماؤں کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس سمیت گوپال کی سربراہی میں قائم بنچ نے دونوں رہنماؤں کی جانب سے دائر کردہ الگ الگ 'کرمنل ریویژن پٹیشنز' (فوجداری نظرثانی کی درخواستوں) کی سماعت کے دوران یہ فیصلہ سنایا۔
Prayagraj, Uttar Pradesh: On the Allahabad High Court granting bail to Samajwadi Party leader Azam Khan and his son Abdullah Azam Khan in the dual PAN card case, advocate Shashwat Anand says, “This was a dual PAN card matter, and the bench of Justice Sameet Gopal has suspended the sentences. Azam Khan was sentenced to 10 years, while Abdullah Khan was sentenced to seven years. Their sentences have now been suspended, and bail has been granted to both. The matter has been listed for a final hearing on whether they should be acquitted...”— IANS (@ians_india) October 29, 2026
عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، وکلاء نے مضبوط دلائل پیش کیے:
عدالت نے سزاؤں کی معطلی اور ضمانت کی درخواستوں پر طویل سماعت 15 اکتوبر کو مکمل کر لی تھی۔ کارروائی کے دوران، اعظم خان اور عبداللہ اعظم کی جانب سے معروف سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی، این آئی جعفری اور وکیل شاشوت آنند نے مقدمے کی پیروی کی۔ تمام فریقین کے دلائل اور قانونی باریکیوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل انوپ ترویدی اور ایڈیشنل گورنمنٹ ایڈووکیٹ پریتوش مالویہ نے حکومت کا موقف پیش کیا۔
ہائی کورٹ میں نچلی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا:
سینئر وکیل شاشوت آنند کے مطابق، اعظم خان اور عبداللہ اعظم نے ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزا اور فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے اپنی سزاؤں پر روک لگانے اور اپنی 'کرمنل ریویژن پٹیشنز' کے حتمی فیصلے تک ضمانت پر رہائی کی استدعا کی تھی۔ استغاثہ کا بنیادی الزام یہ تھا کہ دونوں رہنماؤں نے پیدائش کی مختلف تاریخیں استعمال کر کے دوسرا پین کارڈ حاصل کیا اور بعد ازاں اس کا استعمال بھی کیا۔ تفتیشی ایجنسی اور پولیس کی جانب سے لگائے گئے الزامات میں، انتخابی کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت دوسرے پین کارڈ کا استعمال ایک اہم نکتہ تھا۔
VIDEO | Uttar Pradesh: Samajwadi Party workers celebrate and distribute sweets after the Allahabad High Court grants bail to Azam Khan and his son, Abdullah Azam Khan, and suspends their sentences in the dual PAN card case on October 29, 2026. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2026
قانونی لڑائی میں ایک نیا موڑ اور ریلیف کی راہ:
جب ٹرائل کورٹ نے اس مقدمے میں اپنا فیصلہ سنایا تو اعظم خان اور ان کے بیٹے کو درپیش مشکلات میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ تاہم، دونوں رہنماؤں نے ٹرائل کورٹ کے نتائج، اپنی مجرمانہ حیثیت اور سنائی گئی سزاؤں کو مسترد کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ معاملے کی سنگینی اور پیش کردہ قانونی دلائل کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہائی کورٹ نے اب سزاؤں کو معطل کر دیا ہے۔ اس فیصلے نے دونوں رہنماؤں کی جیل سے رہائی کے لیے قانونی راستہ ہموار کر دیا ہے۔
سیشن کورٹ نے سات سالہ سزا کو بڑھا کر دس سال کر دیا تھا:
اس خبر کے بعد، رام پور میں اعظم خان کے حامیوں اور وکلاء کے درمیان خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ کلکٹریٹ کے احاطے میں وکلاء نے مٹھائیاں بانٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اعظم خان کے وکیل، کاشف کامران نے بتایا کہ دو ’پین کارڈز‘ سے متعلق مقدمے میں، رام پور کی ایم پی-ایم ایل اے عدالت نے ابتدائی طور پر اعظم خان اور عبداللہ اعظم خان، دونوں کو سات سات سال قید کی سزا سنائی تھی۔
بعد ازاں، سیشن کورٹ نے اس سزا کو بڑھا کر دس سال کر دیا۔ اعظم خان اور عبداللہ اعظم خان نے اس فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ اب، ہائی کورٹ نے اس مقدمے میں دونوں کو ضمانت دے دی ہے۔
Rampur, Uttar Pradesh: Allahabad High Court granted relief to SP leader Azam Khan and his son Abdullah Azam in the two PAN cards case, prompting lawyers in Rampur to celebrate by distributing sweets https://t.co/eZ4nIekjwJ— IANS (@ians_india) October 29, 2026
ضمانت کی خبر ملنے پر وکلاء کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم:
ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کی خبر کے بعد، رام پور کلکٹریٹ کمپلیکس میں وکلاء نے مٹھائیاں تقسیم کرکے خوشی منائی۔ اعظم خان کے وکیل، کاشف کامران نے کہا کہ انصاف کا تقاضا پورا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ مقدمے میں فیصلہ آنے میں کچھ وقت لگا، لیکن ضمانت ملنے سے حامیوں اور وکلاء برادری دونوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کے مطابق، ایسے مواقع پر مٹھائیاں تقسیم کرکے خوشی کا اظہار کرنا ایک روایتی عمل رہا ہے۔
ہائی کورٹ کے تفصیلی حکم نامے کا انتظار:
الہ آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی حکم نامہ ابھی تک اپ لوڈ نہیں کیا گیا ہے۔ وکیل کاشف کامران کے مطابق، ضمانت کی مخصوص شرائط اور دیگر قانونی تفصیلات حکم نامہ اپ لوڈ ہونے کے بعد ہی واضح ہوں گی۔ فی الحال، 'دو پین کارڈز' کے مقدمے میں اعظم خان اور عبداللہ اعظم خان کو ملنے والی ضمانت کو ان کے لیے ایک بڑی قانونی راحت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
بی جے پی کا ضمانت پر تبصرہ, سزا پر کوئی حکم امتناعی نہیں:
اتر پردیش بی جے پی نے 'دو پین کارڈز' کے مقدمے میں سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان کو الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت دیے جانے پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔ لکھنؤ میں، بی جے پی کے ریاستی ترجمان ڈاکٹر انکش ترپاٹھی نے کہا کہ اگرچہ دونوں کو ضمانت مل گئی ہے، لیکن ان کی سزا پر کوئی حکم امتناعی نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ضمانت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متعلقہ شخص بری ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق، ضمانت ملنا اور سزا پر حکم امتناعی ہونا، یہ دونوں الگ الگ قانونی معاملات ہیں۔ ڈاکٹر انکش ترپاٹھی نے اعظم خان اور عبداللہ اعظم خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان سے جڑے مختلف مقدمات اور تنازعات کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ باپ بیٹے کی مبینہ بدعنوانیوں اور تنازعات کی فہرست کافی طویل ہے، اور انہیں مستقبل میں مزید قانونی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
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