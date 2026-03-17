راجستھان: سلمان خان اور راجشری پان مسالہ کے خلاف گمراہ کن اشتہار کیس میں درخواستیں مسترد
درخواست گزاروں کے مطابق کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ایسے معاملات صرف سی سی پی اے یا مجاز افسر ہی دائر کر سکتے ہیں۔
Published : March 17, 2026 at 1:46 PM IST
ممبئی : سلمان خان اور راجشری پان مسالہ کے خلاف مبینہ گمراہ کن اشتہارات کے معاملے میں راجستھان اسٹیٹ کنزیومر کمیشن نے ان کی نظرثانی درخواستیں مسترد کر دیں۔ کمیشن، جس کی سربراہی جسٹس دیویندر کچاہاوا کر رہے تھے، نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملک جیسے وسیع نظام میں صارفین کے مسائل کے حل کے لیے صرف مرکزی کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی (سی سی پی اے) کو اختیار دینا مناسب نہیں، بلکہ ریاستی کمیشنوں کو بھی براہ راست ایسے معاملات سننے کا اختیار ہونا چاہیے۔
کمیشن نے یہ بھی کہا کہ درخواست گزار کی شکایت دائر کرنے کے حق سے متعلق معاملہ ابھی ضلعی کمیشن میں زیرِ سماعت ہے، اور ریاستی کمیشن میں درخواست دائر کرنا دراصل ضلعی کمیشن کے کام کو اوپر منتقل کرنے کی کوشش معلوم ہوتا ہے۔ یہ درخواستیں جنوری میں ضلعی کمیشن کے ان احکامات کے خلاف دائر کی گئی تھیں، جن میں راجشری پان مسالہ کے مبینہ گمراہ کن اشتہارات پر روک لگانے اور سلمان خان کے دستخط عدالت کے مقرر کردہ کمشنر کی موجودگی میں حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: سلمان خان کے والد سلیم خان کو ممبئی کے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا
درخواست گزاروں نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ایسے معاملات صرف سی سی پی اے یا مجاز افسر ہی دائر کر سکتے ہیں، اور شکایت کنندہ صارف کے زمرے میں نہیں آتا۔ تاہم کمیشن نے ان دلائل کو مسترد کرتے ہوئے دونوں درخواستیں خارج کر دیں۔ یہ مقدمہ یوگیندر سنگھ نامی شخص نے دائر کیا تھا، جس میں راجشری پان مسالہ کی فروخت پر پابندی اور سلمان خان کو اس کے اشتہارات سے روکنے کی درخواست کی گئی تھی۔