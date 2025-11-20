بدایوں میں سائی مندر کے پجاری کے قتل کا معمہ حل، ناجائز تعلقات کے سبب رشتہ داروں پر قتل کا الزام
Published : November 20, 2025 at 11:23 AM IST
بدایوں، اترپردیش: سول لائنز تھانہ علاقہ کے تحت کھیڑا بزرگ گاؤں میں 16/17 نومبر کی رات پیش آئے ایک پجاری کے قتل کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ قتل ناجائز تعلقات کی بنا پر کیا گیا۔ پولیس نے تینوں ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ سرویشور سائی مندر کا پجاری ان کا رشتہ دار ہے اور وہ بار بار انکار کے باوجود شادی شدہ خاتون سے بات کرتا رہا۔ اسی لیے انہوں نے اسے قتل کیا۔
بدایوں کے ایس ایس پی ڈاکٹر برجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ گرفتار ملزمین کے لیے 25000 روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ ان کے دو بھائی وشیش کمار عرف چھوٹو ولد امریش چندر شرما اور نتیش کمار شرما ولد امریش چندر شرما ہیں، دونوں گاؤں پراؤر، تھانہ پاروڑ، ضلع شاہجہاں پور کے رہنے والے ہیں۔ تیسرا ہمانشو ولد ستیہ دیو ساکن گاؤں مانسا ناگلا، تھانہ اسوا، ضلع بدایوں ہے۔
پجاری ناجائز رابطے میں تھا
پولیس کے مطابق وشیش اور نتیش کی ایک بہن ہے جس کی شادی تیسرے ملزم ہمانشو سے ہوئی ہے۔ متوفی منوج شنکھوار 2019 سے ان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ملزمین کی بہن کی شادی اور دو بیٹیوں کی پیدائش کے بعد بھی منوج اس کا تعاقب کرتا رہا۔ اس لیے خاتون کے شوہر ہمانشو اور اس کے دو بھائی وشیش اور نتیش نے سازش کی اور منوج کا قتل کر دیا۔
ڈکیتی کے بھیس میں قتل
ایس ایس پی نے بتایا کہ انہوں نے قتل کو ڈکیتی کی طرح ظاہر کرنے کی نیت سے مندر سے تاج چرایا۔ انہوں نے مندر کا سی سی ٹی وی ڈی وی آر بھی چھین لیا۔ تینوں سے واردات میں چوری ہونے والے چاندی کے دو تاج برآمد کر لیے گئے ہیں۔ قتل میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی۔
انہوں نے پہلے ہی مندر کا دورہ کیا تھا، اس لیے وہ آسانی سے داخل ہوئے اور پجاری منوج کا تولیہ سے گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد تینوں فرار ہوگئے۔ پولیس کی جانب سے واقعے کا پردہ فاش کرنے کے لیے درجنوں سی سی ٹی وی فوٹیج اور الیکٹرانک سرویلنس کو اسکین کیا گیا۔
ملزم کا اعتراف
پولس پوچھ گچھ کے دوران ملزم وشیش عرف چھوٹو اور اس کے بھائی نتیش نے انکشاف کیا کہ ان کی بڑی بہن کی شادی متوفی پجاری کے بڑے بھائی پردیپ شرما سے ہوئی تھی۔ اس کی بہن کا انتقال تقریباً تین سال قبل بیماری کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس وقت، ان کی دوسری بہن، جو غیر شادی شدہ تھی، اکثر پردیپ شرما کے گھر، اس کے سسرال میں رہتی تھی۔
متوفی منوج شرما عرف منوج شنکھدھر ان کے بہنوئی پردیپ شرما کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ اکثر پردیپ شرما کے گھر بھی جاتا تھا۔ اس دوران متوفی منوج کا اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ معاشقہ شروع ہوگیا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن ان کے گھر والوں نے ان کی بہن کو منوج سے شادی کرنے سے روک دیا۔
بہن اور بہنوئی کے درمیان دراڑ
انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان نے ان کی بہن کی شادی ملزم ہمانشو ولد ستیہ دیو کے ساتھ کی جو مانسا ناگلا گاؤں کے رہنے والے اسوا تھانے کے تھے۔ شادی کے بعد بھی متوفی منوج ان کی بہن سے رابطے میں رہا۔ جب ہمانشو کے سالے کو اس بات کا علم ہوا تو گھر میں جھگڑے شروع ہوگئے۔
ان تنازعات کی وجہ سے ان کی بہن اور بہنوئی ہمانشو کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ 2020 میں، ان کی بہن نے اسوا پولیس اسٹیشن میں ہمانشو کے خلاف جہیز کے لیے ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کرایا۔ بعد میں رشتہ داروں نے ان کو اس شرط پر صلح کرنے پر آمادہ کیا کہ منوج شنکھدھر ان کے ازدواجی تعلقات میں مداخلت نہیں کریں گے۔
جب اس نے باز آنے سے انکار کیا تو قتل
ملزم نے بتایا کہ کچھ دنوں تک معاملات ٹھیک رہے، لیکن منوج شنکھدھر نے ان کی بہن سے دوبارہ رابطہ قائم کیا۔ ان میں پھر سے اختلاف ہونے لگا۔ رشتہ داروں نے کئی بار منوج شنکھدھر سے استدلال کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔
متوفی کا موبائل اور مندر کے چاندی کے دو تاج بھی چوری
اس سے مایوس ہو کر انہوں نے اپنے بہنوئی ہمانشو کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا۔ 16/17 نومبر کی رات کو منوج شنکھدھر کو مندر کے احاطے میں اس کے کمرے میں رومال سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کی توجہ ہٹانے کے لیے واردات کو ڈکیتی کا روپ دیا گیا۔ وہ مندر کے احاطے سے متوفی کا موبائل فون اور چاندی کے دو تاج بھی لے گئے۔ اپنی شناخت چھپانے کے لیے انہوں نے مندر کے سی سی ٹی وی سے ڈی وی آر بھی ہٹا دیا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔