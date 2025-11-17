بدایوں میں سائی مندر کے پجاری کا گلا دبا کر قتل، پجاری کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے پائے گئے
قاتلوں نے کیمرے توڑ دیے اور ڈی وی آر بھی لے گئے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے.
Published : November 17, 2025 at 4:34 PM IST
بدایوں، اترپردیش: سول لائنز تھانہ علاقہ کے سائی مندر میں ایک پجاری کی لاش ملنے سے کہرام مچ گیا۔ پولیس کے مطابق پادری کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق بدایوں کے کنورگ اؤں تھانہ علاقے کے کالیا کجام پور گاؤں کے رہنے والے 40 سالہ منوج شنکھ دھر ولد ننھومل سرویشور سائی مندر میں پجاری تھے۔
پولیس کے مطابق پجاری کی لاش پیر کی صبح مندر کے احاطے میں اس کے کمرے سے مشتبہ حالت میں ملی۔ پجاری کے ہاتھ پاؤں تولیے سے بندھے ہوئے تھے۔ مندر کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مندر میں نصب سی سی ٹی وی کا ڈی وی آر غائب ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مندر میں کوئی چوری نہیں ہوئی ہے۔
پجاری کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے
یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ایک عقیدت مند صبح سویرے پوجا پاٹھ انجام دینے کے لیے پہنچا۔ اس نے پادری کی لاش اس کے کمرے میں پڑی پائی، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ایس پی سٹی برجیندر دویدی نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ پجاری کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
سی سی ٹی وی کیمروں سے لی جا رہی مدد
حیران کن بات یہ ہے کہ تحقیقات میں مندر سے کسی بھی چیز کی چوری کا انکشاف نہیں ہوا ہے۔ مندر کے ارد گرد نصب تمام سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ واقعے کا جلد پتہ چل جائے گا۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، دیہی، ہردیش کٹھیریا نے بتایا کہ پجاری کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، جس کی تحقیقات جاری ہے۔
