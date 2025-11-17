ETV Bharat / state

بدایوں میں سائی مندر کے پجاری کا گلا دبا کر قتل، پجاری کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے پائے گئے

قاتلوں نے کیمرے توڑ دیے اور ڈی وی آر بھی لے گئے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے.

sai temple priest brutally murdered after robbery in badaun uttar pradesh Urdu News
بدایوں میں سائی مندر کے پجاری کا گلا دبا کر قتل (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 17, 2025 at 4:34 PM IST

4 Min Read
بدایوں، اترپردیش: سول لائنز تھانہ علاقہ کے سائی مندر میں ایک پجاری کی لاش ملنے سے کہرام مچ گیا۔ پولیس کے مطابق پادری کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق بدایوں کے کنورگ اؤں تھانہ علاقے کے کالیا کجام پور گاؤں کے رہنے والے 40 سالہ منوج شنکھ دھر ولد ننھومل سرویشور سائی مندر میں پجاری تھے۔

پولیس کے مطابق پجاری کی لاش پیر کی صبح مندر کے احاطے میں اس کے کمرے سے مشتبہ حالت میں ملی۔ پجاری کے ہاتھ پاؤں تولیے سے بندھے ہوئے تھے۔ مندر کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مندر میں نصب سی سی ٹی وی کا ڈی وی آر غائب ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مندر میں کوئی چوری نہیں ہوئی ہے۔

ہردیش کٹھیریا نے قتل کے بارے میں میڈیا کو بتایا (Video Credit : ETV Bharat)

پجاری کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے

یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ایک عقیدت مند صبح سویرے پوجا پاٹھ انجام دینے کے لیے پہنچا۔ اس نے پادری کی لاش اس کے کمرے میں پڑی پائی، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ایس پی سٹی برجیندر دویدی نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ پجاری کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔

سی سی ٹی وی کیمروں سے لی جا رہی مدد

حیران کن بات یہ ہے کہ تحقیقات میں مندر سے کسی بھی چیز کی چوری کا انکشاف نہیں ہوا ہے۔ مندر کے ارد گرد نصب تمام سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ واقعے کا جلد پتہ چل جائے گا۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، دیہی، ہردیش کٹھیریا نے بتایا کہ پجاری کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، جس کی تحقیقات جاری ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

