سہارنپور میں مولوی نے ایک بچے کو بے دردی سے پیٹا، وائرل ویڈیو دیکھ کر لوگ مشتعل، دونوں ملزمان گرفتار
یہ واقعہ گنگوہ تھانہ کے ایک مدرسے میں پیش آیا۔ وائرل ویڈیو میں دو اساتذہ ایک بچے کو بے دردی سے پیٹتے نظر آرہے ہیں۔
Published : April 4, 2026 at 1:51 PM IST
سہارنپور، اترپردیش: مدرسوں میں بچوں کے ساتھ مار پیٹ اور غیر انسانی حرکتوں کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ سہارنپور میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ سامنے آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دو مولوی ایک معصوم بچے کو لاٹھی سے بے دردی سے پیٹتے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں نے پولیس سے شکایت کی۔ جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
بتایا گیا ہے کہ وائرل ویڈیو گنگوہ تھانہ علاقہ کا ہے۔ طالب علم کی پٹائی کا ویڈیو دیکھ کر علاقے کے کچھ لوگوں نے پولیس سے شکایت کی۔ ویڈیو علاقے کے ایک مدرسے کی بتائی جاتی ہے۔ ویڈیو میں دو مسلم نوجوان، جو مولوی دکھائی دے رہے ہیں، ایک بچے کو پکڑ کر بے دردی سے پیٹ رہے ہیں۔ بچہ چھڑی کے زور سے چیختا اور چلاتا ہے، لیکن دونوں آدمی اسے مارتے رہتے ہیں۔ ویڈیو میں ایک تیسرا شخص بھی دکھائی دے رہا ہے جو اس واقعے کی ریکارڈنگ کر رہا ہے۔
سی او گنگوہ اشوک سسودیا نے بتایا کہ جیسے ہی ویڈیو منظر عام پر آیا، کیس درج کرکے تحقیقات شروع کردی گئیں۔ ویڈیو دارالعلوم زکریا کا ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والے دو ملزمان جنید اور شعیب کو شناخت کرکے گرفتار کرلیا گیا ہے۔ ایس پی رورل نے کہا کہ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تاہم ابھی تک کسی طالب علم یا خاندان کے کسی فرد نے شکایت درج نہیں کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا۔
واقعے کو روکنے کے بجائے فلم بنائے تو یہ بھی جرم
اس واقعے کا ایک اور پریشان کن پہلو یہ ہے کہ وہاں موجود ایک تیسرا شخص اس پورے واقعے کی فلم بندی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسے واقعے کو روکنے کے بجائے فلمائے تو یہ بھی اتنا ہی سنگین جرم ہے۔ اس سے عوام کے غصے میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک بچے پر تشدد کا نہیں ہے، بلکہ تعلیمی اداروں میں بچوں کی حفاظت کے بارے میں ایک سنگین سوال کھڑا کرتا ہے۔