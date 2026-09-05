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سہارنپور کلیکٹریٹ احاطے میں بلڈوزر کی انہدامی کارروائی؛ کورٹ کے حکم پر مسجد منہدم، اپوزیشن لیڈر ہاؤس اریسٹ

انتظامیہ کے مطابق، سہارنپور سٹی مجسٹریٹ کورٹ کے حکم پر سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔

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سہارنپور کلیکٹریٹ احاطے میں چلا بلڈوزر (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2026 at 10:49 AM IST

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سہارنپور: ضلع ہیڈ کوارٹر احاطے میں واقع مسجد پر انہدام کی کارروائی کی گئی۔ کورٹ کے حکم پر انتظامیہ نے ہفتے کی صبح انہدام کی کارروائی شروع کی۔ اس دوران کلیکٹریٹ احاطے کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ موقع پر انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ حکام موجود رہے۔ کارروائی کے دوران پی اے سی (PAC) اور آر اے ایف (RAF) کو بھی تعینات کیا گیا۔ اے ڈی ایم ایڈمنسٹریشن (ADM)، ایس پی سٹی سمیت کئی سینئر حکام موقع پر موجود رہ کر صورتحال کی نگرانی کرتے رہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کلیکٹریٹ احاطے میں عام لوگوں کی آمد و رفت پر بھی روک لگا دی گئی۔

کلیکٹریٹ احاطے میں واقع ایک مسجد پر سٹی مجسٹریٹ کورٹ کے حکم کے بعد بلڈوزر چلا کر اسے منہدم کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق، یہ کارروائی تقریباً ڈیڑھ سال تک چلی عدالتی سماعت کے بعد سرکاری زمین پر کیے گئے غیر قانونی قبضے اور بغیر اجازت تعمیرات کو ہٹانے کے لیے کی گئی ہے۔ بجرنگ دل کے ایک سابق عہدیدار کی شکایت پر شروع ہونے والی اس تفتیش میں مسجد احاطے کے کمروں کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور انتخابی سکیورٹی میں خلل پڑنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ معاملے کی حساسیت اور کسی بھی ممکنہ احتجاج یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے پورے کلیکٹریٹ احاطے کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں بھاری پولیس فورس تعینات کی گئی اور احتیاط کے طور پر کچھ اپوزیشن لیڈروں کو ہاؤس اریسٹ (نظر بند) بھی کیا گیا۔

جمعہ کو لگایا تھا تالا

مسجد کو لے کر جمعہ کو بھی انتظامیہ نے کارروائی کی تھی۔ ایس ڈی ایم (SDM) اور سٹی مجسٹریٹ پولیس فورس کے ساتھ کلیکٹریٹ احاطے پہنچے اور مسجد کے گیٹ پر تالا لگا دیا۔ احتیاط کے طور پر کلیکٹریٹ احاطے کے تمام گیٹس بند کر دیے گئے تھے۔

انتظامیہ کے مطابق، کارروائی سٹی مجسٹریٹ کی عدالت کے حکم کے بعد کی گئی۔ اس سے پہلے تقریباً ڈیڑھ سال تک معاملے کی سماعت چلی تھی۔ معاملہ کلیکٹریٹ احاطے میں تقریباً 315 مربع میٹر سرکاری زمین پر بنی تعمیر سے جڑا ہے۔ الزام سرکاری زمین پر بغیر اجازت کے مسجد کی تعمیر کا تھا۔

کیا ہوئی تھی شکایت

اس معاملے میں بجرنگ دل کے سابق ریاستی کوآرڈینیٹر وکاس تیاگی کی شکایت کے بعد انتظامی سطح پر جانچ شروع ہوئی تھی۔ شکایت میں یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ مسجد احاطے میں بنے کچھ کمروں کو بیرونی لوگوں کو کرایے پر دیا گیا اور ان سے کرایہ وصول کیا جاتا تھا۔

شکایت کنندہ وکاس تیاگی کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد سال 1951 سے کلیکٹریٹ احاطے میں موجود بتائی جاتی رہی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ مسجد احاطے میں بنے کمروں کو کرایے پر دے کر معاشی فائدہ لیا جا رہا تھا۔

انتخابات کے دوران حفاظتی انتظامات کا بہانہ

انہوں نے انتخابات کے دوران کلیکٹریٹ احاطے کے حفاظتی انتظامات کو لے کر بھی سوال اٹھائے۔ ان کا الزام ہے کہ جب انتخابات کے وقت ضلع ہیڈ کوارٹر کو حفاظتی وجوہات کی بنا پر سیل کیا جاتا تھا، تب نماز کے نام پر بیرونی لوگوں کے داخلے کا خدشہ رہتا تھا۔ احاطے میں ڈاکخانہ (پوسٹ آفس) چلائے جانے کی بات بھی شکایت میں تھی۔

تاہم، یہ شکایت کنندہ کے الزامات ہیں اور ان کی آزادانہ تصدیق ضروری ہے۔ ان الزامات پر آخری صورتحال متعلقہ دستاویزات اور عدالتی احکامات کی بنیاد پر ہی طے کی گئی۔ سٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں دونوں فریقین کو اپنا موقف رکھنے اور دستاویزات پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔

انتظامیہ نے عدالت میں دستاویز پیش کی

سرکاری وکیل ونے چوہان نے بتایا کہ مسجد فریق کی جانب سے بجلی کا بل اور میونسپلٹی (نگر پالیکا) کا اسیسمنٹ ریکارڈ پیش کیا گیا۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ زمین کی ملکیت سے متعلق کوئی قانونی دستاویز، رجسٹری یا مالکانہ حق کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔

دوسری طرف، انتظامیہ کی جانب سے ریونیو (محصولات) کی دستاویزات اور سرکاری ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے۔ سماعت کے دوران پیش کیے گئے دستاویزات اور ریکارڈ کی بنیاد پر سٹی مجسٹریٹ کی عدالت نے اس تعمیر کو سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضے کے زمرے میں شمار کیا۔

متعلقہ فریق پر الٹا 6 کروڑ 41 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد

کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد سٹی مجسٹریٹ کی عدالت نے غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کا حکم جاری کیا۔ اس کے ساتھ ہی متعلقہ فریق پر تقریباً 6 کروڑ 41 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ نوٹس بھی چسپاں کیا گیا تھا: انتظامیہ کی جانب سے کارروائی سے پہلے موقع پر کئی بار نوٹس بھی چسپاں کیے گئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری زمین پر کسی بھی قسم کے غیر قانونی قبضے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عدالتی عمل کے تحت آگے کی کارروائی کی جائے گی۔

سٹی مجسٹریٹ کی عدالت کے حکم کے بعد مسلم فریق کی جانب سے ضلع اور سیشن کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ ضلع اور سیشن کورٹ نے پہلے سٹی مجسٹریٹ کے حکم پر روک لگا دی تھی۔ اس کے بعد کیس میں دوبارہ آگے کی عدالتی کارروائی ہوئی۔

جمعہ کو مسلم فریق کی جانب سے کیے گئے دعوے کو خارج کیے جانے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کا راستہ صاف ہوا۔ اس کے بعد کلیکٹریٹ احاطے میں سکیورٹی بڑھا دی گئی اور مسجد کے آس پاس پولیس فورس تعینات کر دی گئی۔

انتظامیہ کا دعویٰ - ضوابط کے مطابق کارروائی

سٹی مجسٹریٹ کلدیپ سنگھ نے بتایا کہ سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضے اور اس کے غلط استعمال کے معاملات میں قوانین کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوامی املاک کا تحفظ اور قانون پر عمل آوری کو یقینی بنانا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ فی الحال کلیکٹریٹ احاطے میں سکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور انتظامی حکام پورے واقعے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔

حکام نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی امن و امان (لا اینڈ آرڈر) کو بگاڑنے والی سرگرمی سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن لیڈروں اور سیاسی سرگرمیوں پر بھی پولیس اور انتظامیہ کی نظر رہی۔ کچھ لیڈروں کو احتیاطی طور پر نظر بند (ہاؤس اریسٹ) کیے جانے کی بات سامنے آئی ہے۔

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