سپریم کورٹ کے جج کی جگہ اسد الدین اویسی کو دے دیا گارڈ آف آنر؛ سہارنپور پولیس کی چوک پر اٹھنے لگے سوالات
سہارنپور کے سرکٹ ہاؤس میں سپریم کورٹ کے جج کے لیے تیار کیا گیا گارڈ آف آنر غلطی سے اسد الدین اویسی کو دیا گیا۔
Published : November 21, 2026 at 5:14 PM IST
سہارنپور: اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں ہفتہ کے روز محکمہ پولیس کی پروٹوکول سے متعلق ایک ایسی سنگین چوک سامنے آئی جس نے انتظامی حلقوں سمیت ہر کسی کو حیران کر دیا۔ مقامی سرکٹ ہاؤس میں سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے استقبال کے لیے 'گارڈ آف آنر' کی خصوصی تیاری کی گئی تھی، لیکن مقررہ مہمان کی آمد سے قبل ہی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (AIMIM) کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی وہاں پہنچ گئے۔
مبینہ طور پر وہاں تعینات پولیس اہلکاروں نے غلط فہمی میں انہیں ہی مقررہ معزز مہمان سمجھ لیا اور باقاعدہ گارڈ آف آنر کی سلامی پیش کر دی۔ پولیس کے جوانوں کو رسمی سلامی دیتے دیکھ کر اسد الدین اویسی بھی چوکس (ساودھان) انداز میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے باضابطہ طور پر سلامی قبول کی۔
پہلے پہنچے چندرشیکھر، 20 منٹ بعد سرکٹ ہاؤس آئے اویسی
موصولہ اطلاعات کے مطابق، ہفتہ کی صبح تقریباً 11 بجے آزاد سماج پارٹی (آسپا) کے سربراہ اور نگینہ سے رکن پارلیمنٹ چندرشیکھر آزاد سرکٹ ہاؤس پہنچے تھے اور وہاں ایک کمرے میں قیام پذیر تھے۔ تقریباً 20 منٹ بعد ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی اپنے ذاتی و سرکاری سکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ سرکٹ ہاؤس پہنچے۔
اسی دوران سرکٹ ہاؤس کے احاطے میں تعینات پولیس اہلکاروں کی نظر اویسی کے قافلے اور ان کے ساتھ چلنے والے سکیورٹی اہلکاروں پر پڑی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے شناخت کی مکمل تصدیق کیے بغیر انہیں ہی وہ معزز مہمان تصور کر لیا جن کے استقبال کے لیے دستہ تعینات کیا گیا تھا، اور فوری طور پر گارڈ آف آنر کی سلامی دے دی۔
پروٹوکول میں غفلت پر انتظامیہ میں ہلچل
درحقیقت، سہارنپور سرکٹ ہاؤس میں سپریم کورٹ کے ایک جج کی آمد کا پروگرام پہلے سے طے تھا، جس کے پیشِ نظر پولیس کے ایک چاق و چوبند دستے کو رسمی سلامی پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ تاہم، جج کی آمد سے عین قبل اسد الدین اویسی کی آمد اور پولیس کی غلط فہمی کے باعث پروٹوکول کی صورتحال خاصی نازک اور عجیب و غریب ہو گئی۔
جس گارڈ آف آنر کی تیاری اعلیٰ عدلیہ کے جج کے اعزاز میں کی گئی تھی، وہ ایک سیاسی رہنما کو پیش کیے جانے پر محکمہ پولیس کی چوکسی اور تال میل پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ واقعہ مقامی و ریاستی سطح پر بحث کا موضوع بن گیا۔ تاہم، اس پروٹوکول کی چوک پر محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام کی جانب سے تاحال کیا سرکاری کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، اس کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔
سرکٹ ہاؤس میں گارڈ آف آنر سے متعلق پیش آنے والے اس غیر معمولی واقعے کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (AIMIM) کے سربراہ اسد الدین اویسی اور آزاد سماج پارٹی (آسپا) کے سربراہ چندرشیکھر آزاد کے درمیان ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی طے تھی، جس میں دونوں رہنماؤں کو ایک ساتھ میڈیا سے گفتگو کرنی تھی۔ تاہم، اچانک یہ پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی، جس کے بعد اویسی اور چندرشیکھر سرکٹ ہاؤس سے روانہ ہو کر ضلع مجسٹریٹ (ڈی ایم) سے ملاقات کے لیے کلکٹریٹ پہنچ گئے۔
گارڈ آف آنر کیا ہوتا ہے؟
گارڈ آف آنر محض ایک عام فوجی یا پولیس سلامی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سرکاری اور محکمانہ پروٹوکول ہے۔ اتر پردیش کے سابق ڈی جی پی سُلکھان سنگھ کے مطابق، اس اعزاز میں پولیس یا مسلح افواج کا ایک چاق و چوبند دستہ مقررہ رسمی وردی اور نظم و ضبط کے ساتھ باضابطہ پریڈ کرتا ہے۔ اس دوران جوان ایک طے شدہ طریقہ کار کے تحت ہتھیاروں کے ساتھ سلامی پیش کر کے احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اعزاز کسی فرد کی ذاتی مقبولیت یا محض سیاسی عہدے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سخت سرکاری قواعد و ضوابط اور آئینی روایات کے تحت دیا جاتا ہے۔
کن شخصیات کو دی جاتی ہے رسمی سلامی؟
محکمہ پولیس میں گارڈ آف آنر پیش کرنے کا ایک مخصوص ضابطہ کار موجود ہے، اور محکمے سے باہر کسی شخصیت کو یہ اعزاز دینے کے لیے سرکاری تقریب اور متعلقہ پروٹوکول کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ 'یوپی گارڈ اینڈ ایسکارٹ رولز' کے مطابق، رسمی گارڈ سلامی بنیادی طور پر وردی پوش اعلیٰ افسران کے لیے مخصوص ہے، جس میں پولیس اور فوج کے افسران شامل ہوتے ہیں۔
قواعد کے تحت مختلف سطحوں پر سلامی کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے:
- قومی و جنرل سلامی: عام حالات میں اعلیٰ افسران کو ڈیوٹی پر مامور سنتری کی جانب سے سادہ سیلوٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن پورے گارڈ دستے کی رسمی سلامی ایک الگ عمل ہے۔ قومی پرچم 'ترنگے' کو قومی سلامی دی جاتی ہے، جبکہ ڈی آئی جی (DIG) اور ان سے اوپر کے رینک کے پولیس افسران کے لیے جنرل سلامی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محکمانہ اصطلاح میں اس رسمی گارڈ سلامی کو 'ٹرن آؤٹ' (Turn Out) بھی کہا جاتا ہے۔
- سوگ سلامی اور اسٹیٹ آنر: مسلح افواج یا پولیس کے کسی افسر یا جوان کے انتقال پر محکمانہ روایات کے مطابق سوگ سلامی دی جاتی ہے۔ اسی طرح، کسی ممتاز شخصیت کے انتقال پر اگر حکومت کی جانب سے سرکاری اعزاز یعنی 'اسٹیٹ آنر' کا اعلان کیا جائے تو ان کے جسدِ خاکی کو بھی مقررہ سرکاری قوانین کے تحت یہ اعزاز پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے گارڈ آف آنر اور عام سلامی کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ دونوں کا طریقہ کار اور مقصد یکسر مختلف ہوتا ہے۔
پولیس کے پروٹوکول اور چوکسی پر اٹھتے سوالات
فی الحال سہارنپور کے سرکٹ ہاؤس میں پیش آنے والے اس واقعے نے مقامی انتظامیہ اور محکمہ پولیس کی چوکسی اور پروٹوکول کے انتظامات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جس رسمی سلامی کی تیاری سپریم کورٹ کے معزز جج کے استقبال کے لیے کی گئی تھی، وہ مبینہ غلط فہمی اور شناخت کی تصدیق نہ ہونے کے باعث ایم آئی ایم سربراہ اسد الدین اویسی کو دے دی گئی۔
اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد محکمانہ حلقوں اور عوامی سطح پر پولیس اہلکاروں کے طریقہ کار اور تال میل پر بحث تیز ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام اس پروٹوکول کی چوک پر کیا سرکاری مؤقف یا تادیبی کارروائی اختیار کرتے ہیں۔