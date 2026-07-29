مرچنٹ نیوی چیف آفیسر ساگر گپتا یوکرین کے ڈرون حملے میں ہلاک، حکومت سے لاش کی واپسی کی اپیل
یہ حملہ بحیرۂ اسود میں روس اور یوکرین کے تنازعہ کے دوران ہوا۔ 10 دن گزرنے کے بعد بھی ان کی لاش کا انتظار ہے۔
Published : July 29, 2026 at 11:49 AM IST
کانپور: روس-یوکرین تنازعہ کے دوران بحیرۂ اسود (بلیک سی) میں ہوئے ایک ڈرون حملے میں کانپور کے شاستری نگر کے رہائشی اور مرچنٹ نیوی کے 30 سالہ چیف آفیسر ساگر گپتا کی موت ہو گئی۔ یہ حملہ 18 جولائی کو اس وقت ہوا جب ان کا کارگو جہاز ترکی سے روس کی ایک بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ واقعے کو 10 دن گزر جانے کے بعد بھی ان کی میت بھارت نہیں پہنچ سکی ہے، جس کے لیے اہل خانہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔
موت کی خبر کال سے ملی
ممبئی کی 'ایون نیوی گیٹرز' کمپنی میں ملازمت کرنے والے ساگر گپتا کے بڑے بھائی منیش نے بتایا کہ ساگر 14 جون کو گھر سے روانہ ہوئے تھے اور 17 جون کو ترکی سے روس جانے والے کارگو جہاز پر سوار ہوئے تھے۔ سفر کے دوران 18 جولائی تک اہل خانہ کا ان سے مسلسل رابطہ تھا، لیکن اس کے بعد رابطہ پوری طرح ٹوٹ گیا۔
"ہمیں اس واقعے کی اطلاع 22 جولائی کو ملی، جب جہاز کے ایک اور عملے کے رکن (کرو ممبر) نے گھر کے پاس موجود ایک چاٹ والے کے موبائل فون پر کال کر کے ساگر کی موت کی خبر دی۔":- منیش، مقتول ساگر کے بڑے بھائی
میت کا انتظار
اس حادثے کے بعد سے اہل خانہ شدید صدمے میں ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ انہیں مقامی پولیس، انتظامیہ اور عوامی نمائندوں کی طرف سے ضروری تعاون نہیں مل رہا ہے۔ میت کو بھارت لانے کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف شپنگ (ڈی جی شپنگ) کے دفتر کی جانب سے ساگر کا پاسپورٹ نمبر مانگا جا رہا ہے۔ کاغذی کارروائی پوری کرنے اور پاسپورٹ کی تفصیلات جمع کرنے کے لیے اہل خانہ مسلسل سرکاری دفاتر کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان لازمی دستاویزی کارروائیوں کو مکمل ہونے میں ابھی مزید 7 سے 8 دن کا وقت لگ سکتا ہے۔