قرض کے بوجھ نے اجاڑا ایک ہنستا کھیلتا خاندان، ماں بیٹی ہلاک، ماما بھانجے کی حالت تشویشناک
پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا، چٹ فنڈ کا کاروبار اور شاہانہ طرز زندگی کے لیے بھاری قرضے اس فیصلے کی اہم وجوہات ہیں۔
Published : March 30, 2026 at 9:47 AM IST
بنگلورو: ہفتہ کی شام کرناٹک کے انیکال تعلقہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مالینہ ہلی میں قرض کے بوجھ سے تنگ آکر ایک ہی خاندان کے چار افراد نے خودکشی کی کوشش کی۔ واقعے میں گھر کے مالک کی ماں اور بہن ہلاک ہوگئیں، جب کہ شخص اور اس کے 11 سالہ بھانجے کی حالت تشویشناک ہے۔ دونوں اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
بنگلورو کے دیہی پولیس سپرنٹنڈنٹ چندرکانت نے کہا کہ پولیس کو ہفتہ کی رات تقریباً 10:30 بجے اس واقعہ کی اطلاع ملی، جس کے بعد اٹیبیلے پولیس فوراً جائے وقوعہ پر پہنچی۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس واقعہ کی بڑی وجہ بھاری قرضہ ہے۔ پولیس کے مطابق، اس شخص نے اپنے چٹ فنڈ کے کاروبار کے لیے کافی قرض لیا تھا اور پرتعیش طرز زندگی پر کافی رقم خرچ کی تھی۔
اپنی ماں، بہن اور بھانجے پر حملہ کیا
قرض ادا نہ کر پانے کی وجہ سے پورے خاندان نے خودکشی کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنی جان لینے کی کوشش کرنے سے پہلے اپنی ماں، بہن اور بھانجے پر حملہ کیا۔ مزید تفتیش کے دوران واقعے کی اصل وجہ کا تعین کیا جائے گا۔
ویڈیو میں خودکشی کا اعلان شیئر کیا
اہل خانہ نے واقعے سے قبل ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی۔ اس مبینہ ویڈیو میں، انہوں نے بتایا کہ وہ ساہوکاروں کے دباؤ کو برداشت کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے یہ انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ویڈیو دیکھ کر متعلقہ رشتہ دار گھر پہنچے اور گھر کا دروازہ بند پایا۔ جب وہ پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے خاندان کے افراد کو تشویشناک حالت میں پایا۔ اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔
اگر کوئی مشکل وقت سے گزر رہا ہے یا مدد کی ضرورت ہے تو براہ کرم کسی قابل اعتماد شخص یا ہیلپ لائن سے رابطہ کریں۔ اگر آپ خودکشی کے خیالات کا سامنا کر رہے ہیں، کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں، یا آپ کو جذباتی مدد کی ضرورت ہے، تو سنیہا فاؤنڈیشن کی ہیلپ لائن - 04424640050 (24x7 دستیاب ہے) یا ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں۔ ہیلپ لائن پیر سے ہفتہ 18 بجے تک کھلی رہتی ہے۔
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔