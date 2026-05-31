ابھیشیک بنرجی پر حملہ، ممتا بنرجی نے بی جے پی حکومت پر سنگین الزامات عائد کر دیے، اپوزیشن جماعتوں کا شدید ردعمل
Published : May 31, 2026 at 7:35 AM IST
کولکاتا: ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے قومی جنرل سکریٹری اور رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی پر جنوبی 24 پرگنہ کے سونارپور علاقہ میں اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ انتخابی تشدد میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہلِ خانہ سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ واقعے کے بعد مغربی بنگال کی سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ عینی شاہدین اور پولیس کے مطابق بنرجی کے قافلے پر نامعلوم افراد نے پتھر، انڈے اور جوتے پھینکے۔ ہنگامہ آرائی کے دوران ان کی قمیض بھی پھٹ گئی جبکہ انہیں حفاظتی ہیلمٹ پہن کر وہاں سے نکالا گیا۔ احتجاج کرنے والوں نے ’’چور، چور‘‘ کے نعرے بھی لگائے۔
ابھیشیک بنرجی نے الزام لگایا کہ حملہ پہلے سے منصوبہ بند تھا اور موقع پر مناسب پولیس نفری موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور انہیں جان سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ متاثرہ خاندانوں کو تحفظ ملنے تک علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بعد ازاں ٹی ایم سی سربراہ ممتا بنرجی نے سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایک منتخب عوامی نمائندے پر دن دہاڑے حملہ ریاست میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال کا ثبوت ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’’حکمران قاتل بن چکے ہیں‘‘ اور سیاسی تشدد جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ نے ہفتہ کی رات نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایک منتخب عوامی نمائندے پر حملہ کیا گیا اور بعد میں انہیں طبی دیکھ بھال پر غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ممتا بنرجی نے مغربی بنگال کی بی جے پی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ "آج ہمارے قومی جنرل سکریٹری پر حملہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس بے شرم حکومت میں امن و امان کتنی تیزی سے بگڑ رہا ہے۔ اگر ایک رکن پارلیمنٹ کو دن دیہاڑے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو عام شہریوں کے لیے کیا امید کی جاسکتی ہے؟ کیا یہ بی جے پی کا جمہوریت کا نظریہ ہے؟
ادھر بی جے پی کے ریاستی صدر سامک بھٹاچاریہ نے کہا کہ پارٹی کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ مقامی عوام کے غصہ کا نتیجہ ہو سکتا ہے، تاہم انہوں نے بھی اس واقعہ کو جمہوری اقدار کے منافی قرار دیا۔
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے اور سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اپوزیشن رہنماؤں کی سلامتی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس سربراہ کھرگے نے کہا کہ بنرجی پر حملہ بی جے پی کی انتقام اور ظلم و ستم کی سیاست کی ایک مثال ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، کھرگے نے واقعہ کی سختی سے مذمت کی۔
बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता श्री अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफ़रत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी…— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 30, 2026
وہیں اکھلیش یادو نے مغربی بنگال حکومت پر شدید حملہ کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، اکھلیش نے کہاکہ "بنگال میں ترنمول کانگریس کے ایک سرکردہ رہنما ابھیشیک بنرجی پر جان لیوا حملے کا منصوبہ بنا کر ریاست کی حکومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بی جے پی نفرت سے بھری، منفی اور پرتشدد سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے سازش کو قابل مذمت قرار دیا۔
واقعہ کے بعد ابھیشیک بنرجی کو علاج کے لیے کولکاتا کے ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ممتا بنرجی نے اسپتال انتظامیہ پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مناسب علاج فراہم نہیں کیا جا رہا تھا، جس کے بعد انہیں دوسرے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اس واقعہ کے بعد مغربی بنگال میں سیاسی کشیدگی مزید بڑھنے کا امکان ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب ریاست میں انتخابی تشدد اور سیاسی محاذ آرائی پہلے ہی ایک بڑا موضوع بنی ہوئی ہے۔