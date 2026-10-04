اتر پردیش: آر ایس ایس کارکن کے قتل کا ملزم پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار
ایس پی شنکر نے بتایا کہ ستوار موڑ پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ایک مشتبہ موٹر سائیکل سوار کو روکنے کی کوشش کی گئی۔
Published : October 4, 2026 at 2:37 PM IST
دیوریا: اتر پردیش کے ضلع دیوریا کے تھانہ لار کی حدود کے گاؤں بھیکھم چھپرا میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے ایک کارکن کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث شخص اتوار کو پولیس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہو گیا، جب اس نے گرفتاری کے وقت مزاحمت کی۔ اتر پردیش پولیس نے اسے گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ایک دیسی ساختہ پستول اور دو چلے ہوئے کارتوس برآمد کر لیے۔
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) ابھیجیت آر شنکر نے بتایا کہ ستوار موڑ پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ایک مشتبہ موٹر سائیکل سوار کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ شنکر نے کہاکہ "رکنے کا اشارہ کرنے پر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ تعاقب کرنے پر اس نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی، جس کے جواب میں پولیس نے جوابی فائرنگ کی جو اس کی بائیں ٹانگ پر لگی۔ اسے دیوریا میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: یوپی: فوجی کی لاش لے جانے والی ایمبولینس حادثے کا شکار، چار افراد ہلاک
ایس پی نے بتایا کہ ملزم کی شناخت دیپک تیواری ولد مرحوم ونود تیواری، رہائشی بھیکھم چھپرا کے طور پر ہوئی ہے۔ دیپک تھانے میں درج مقدمے میں نامزد ملزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانونی کارروائی جاری ہے۔ گاؤں بھیکھم چھپرا کے رہائشی آر ایس ایس کارکن رمیشور تیواری کو یکم اکتوبر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی اہلیہ نے شکایت درج کرائی تھی جس کی بنیاد پر تھانہ لار میں 16 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، جن میں 6 نامزد اور 10 نامعلوم افراد شامل تھے۔ گرفتار ملزم دیپک تیواری مقدمے میں نامزد 6 ملزمان میں سے ایک ہے۔