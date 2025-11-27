ETV Bharat / state

آر ایس ایس لیڈر کے پوتے کا قتل کیس: انکاونٹر میں شوٹر بادل ہلاک

بادل نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر پولیس ٹیم پر فائرنگ کردی، جس کے جواب میں کی گئی کاروائی میں وہ ہلاک ہوگیا۔

آر ایس ایس لیڈر کے پوتے کا قتل کیس: انکاونٹر میں شوٹر بادل ہلاک
آر ایس ایس لیڈر کے پوتے کا قتل کیس: انکاونٹر میں شوٹر بادل ہلاک (ETV Bharat)
Published : November 27, 2025 at 4:15 PM IST

فاضلکا: اس ماہ کے شروع میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے رہنما، دیناناتھ نیتا کے پوتے نوین اروڑہ کے قتل کا مرکزی ملزم گینگسٹر بادل، پنجاب پولیس کے ساتھ ایک انکاونٹر میں مارا گیا۔ ایک اعلیٰ پولیس اہلکار نے جمعرات کو بتایا کہ تصادم میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ 15 نومبر کو اروڑا کو فیروز پور کے ایک بازار میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔

ڈی آئی جی فیروز پور رینج ہرمنبیر سنگھ گل نے کہا کہ کیس کی تحقیقات کے دوران پولیس کو اطلاعات موصول ہوئیں کہ ملزمان نے ضلع فاضلکا کے گاؤں مامو جویا کے شمشان گھاٹ میں ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے، پولیس کی ایک ٹیم موقع پر پہنچی جہاں تین چھپے ہوئے بدمعاشوں نے پولیس پر فائرنگ کی۔ ڈی آئی جی نے مزید کہا کہ پولیس نے جوابی کارروائی کی جس کے دوران گینگسٹر بادل گولی لگنے سے مارا گیا۔

گل نے کہا کہ انکاؤنٹر میں بلکور سنگھ نامی پولیس اہلکار کو بازو میں گولی لگی ہے اور اسے علاج کے لیے فاضلکا کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا گینگسٹر بادل نوین اروڑہ قتل کیس کا اہم ملزم تھا۔ پولیس نے بادل کی لاش کو فاضلکا کے سرکاری اسپتال منتقل کیا جہاں پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔

ڈی آئی جی گل نے مزید بتایا کہ فیروز پور پولیس اس سے قبل قتل کیس میں تین گینگسٹرز جتن کالی، نمن اور ہرش کو گرفتار کر چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیس کے ماسٹر مائنڈ جتن کالی نے بھی فیروز پور پولیس پارٹی پر فائرنگ کرکے فرار ہونے کی کوشش کی تھی لیکن پولیس کی جوابی کارروائی میں وہ گولی لگنے سے زخمی ہوگیا اور پھر اسے گرفتار کرلیا گیا۔

اس سے قبل فیروز پور کے ایس ایس پی بھوپندر سنگھ نے کہا کہ گرفتار ملزم ہرش اور کانو نے تفتیش کے دوران پولیس کو بتایا تھا کہ قتل کا ماسٹر مائنڈ جتن کالی کسی بھی قیمت پر نوین اروڑہ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔

