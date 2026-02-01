ETV Bharat / state

ہاتھرس میں آر ایس ایس لیڈر کی وحشیانہ پٹائی؛ وجہ جان کر آپ ہوجائیں گے حیران

ہاتھرس میں آر ایس ایس کے ایک ضلع پرچارک پر حملہ کیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ تمام ملزمین کو گرفتار کرلیا جائے گا۔

rss leader severely beaten in hathras two attackers arrested Urdu News
ہاتھرس میں آر ایس ایس کے ایک ضلع پرچارک پر حملہ کیا گیا (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 1, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ہاتھرس، اترپردیش: ریاست اتر پردیش کے ہاتھرس میں آر ایس ایس کے ایک ضلع پرچارک پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے فوری طور پر پانچ میں سے دو حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) کا کہنا ہے کہ باقی لوگوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

زخمی ضلع پرچارک کو بہتر علاج کے لیے ضلع اسپتال سے آگرہ ریفر کیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے آر ایس ایس تنظیم اور بی جے پی کے ارکان ناراض ہیں۔

اطلاعات کے مطابق پرچارک جے کیشور آج صبح اپنی کار میں شہر سے نیول نگر میں آر ایس ایس کے دفتر لوٹ رہے تھے۔ جب ان کی کار نیول نگر پہنچی تو دو پہیہ پر سوار دو نوجوان ان کے قریب پہنچے۔

گاڑی میں کی گئی توڑ پھوڑ

گاڑی کی نقل و حرکت پر ان کے درمیان جھگڑا ہوگیا۔ اس کے بعد نوجوانوں نے پرچارک پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے گروپ کے دیگر افراد کو بھی بلایا۔ ضلعی مہم چلانے والے کی گاڑی میں توڑ پھوڑ کی گئی، اسے باہر نکالا گیا اور اسے شدید زدوکوب کیا گیا۔

اطلاع ملتے ہی آر ایس ایس اور بی جے پی کے کارکنان اور پولیس جائے وقوعہ پر پہنچے۔ ضلعی مہم چلانے والے کو ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے آگرہ ریفر کر دیا گیا۔

ایم ایل اے صدر انجولا مہور موقع پر موجود

آر ایس ایس اور بی جے پی کے کئی عہدیدار بھی جائے وقوعہ اور ضلع اسپتال پہنچ گئے۔ ایم ایل اے صدر انجولا مہور اور بی جے پی ضلع صدر پریم سنگھ کشواہا بھی پہنچے۔ ایس پی چرنجیو ناتھ سنہا، سی او یوگیندر کرشنا نارائن اور متعدد پولیس افسران اور اہلکار بھی پہنچے۔

گاڑی کی نقل و حرکت کے تنازعہ پر حملہ

ایس پی چرنجیو ناتھ سنہا نے کہا کہ یہ واقعہ پوری طرح سے ناقابل قبول ہے۔ ضلعی مہم چلانے والے پر ان کی گاڑی کی نقل و حرکت کے تنازعہ پر حملہ کیا گیا۔ حملے میں پانچ مقامی افراد ملوث تھے۔ ان میں سے دو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باقی تینوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس معاملے میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

یہ بھی پڑھیں:

بجٹ2026: نوجوانوں کی قسمت چمکے گی! اے وی جی سی سیکٹر میں پیدا ہوگی بیس لاکھ نوکریاں، حکومت کا مکمل پلان یہاں جانیں

مرکزی بجٹ 2026: 75 سالہ روایت ٹوٹنے کو تیار، پارٹ بی میں بھارت کے معاشی مستقبل کا تفصیلی روڈ میپ متوقع

بجٹ 2026: ٹیکس سلیب میں کوئی تبدیلی نہیں، نیا انکم ٹیکس ایکٹ یکم اپریل 2026 سے نافذ العمل ہوگا

بجٹ 2026: وزیر خزانہ سیتا رمن آج ریکارڈ 9 واں بجٹ پیش کریں گی، تمام شعبوں کو راحت کی امید

بجٹ 2026: 'کم ہو سونا اور چاندی کی قیمتیں' بھارت میں خواتین کو بجٹ سے ہیں خاص توقعات

لائیو تازہ ترین اپڈیٹس::: عام بجٹ 2026 لوک سبھا میں پیش، سیتا رمن کے اہم اعلانات

یکم فروری کو یونین بجٹ 2026-27 ہوگا پیش، اتوار کو شیئر مارکٹ کھلے رہیں گے

TAGGED:

RSS LEADER SEVERELY BEATEN HATHRAS
ATTACK OF RSS LEADER
RSS LEADER BEATEN
RSS WORKER SEVERELY BEATEN HATHRAS
RSS LEADER BEATEN IN HATHRAS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.