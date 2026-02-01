ہاتھرس میں آر ایس ایس لیڈر کی وحشیانہ پٹائی؛ وجہ جان کر آپ ہوجائیں گے حیران
ہاتھرس میں آر ایس ایس کے ایک ضلع پرچارک پر حملہ کیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ تمام ملزمین کو گرفتار کرلیا جائے گا۔
Published : February 1, 2026 at 5:00 PM IST
ہاتھرس، اترپردیش: ریاست اتر پردیش کے ہاتھرس میں آر ایس ایس کے ایک ضلع پرچارک پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے فوری طور پر پانچ میں سے دو حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) کا کہنا ہے کہ باقی لوگوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
زخمی ضلع پرچارک کو بہتر علاج کے لیے ضلع اسپتال سے آگرہ ریفر کیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے آر ایس ایس تنظیم اور بی جے پی کے ارکان ناراض ہیں۔
اطلاعات کے مطابق پرچارک جے کیشور آج صبح اپنی کار میں شہر سے نیول نگر میں آر ایس ایس کے دفتر لوٹ رہے تھے۔ جب ان کی کار نیول نگر پہنچی تو دو پہیہ پر سوار دو نوجوان ان کے قریب پہنچے۔
گاڑی میں کی گئی توڑ پھوڑ
گاڑی کی نقل و حرکت پر ان کے درمیان جھگڑا ہوگیا۔ اس کے بعد نوجوانوں نے پرچارک پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے گروپ کے دیگر افراد کو بھی بلایا۔ ضلعی مہم چلانے والے کی گاڑی میں توڑ پھوڑ کی گئی، اسے باہر نکالا گیا اور اسے شدید زدوکوب کیا گیا۔
اطلاع ملتے ہی آر ایس ایس اور بی جے پی کے کارکنان اور پولیس جائے وقوعہ پر پہنچے۔ ضلعی مہم چلانے والے کو ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے آگرہ ریفر کر دیا گیا۔
ایم ایل اے صدر انجولا مہور موقع پر موجود
آر ایس ایس اور بی جے پی کے کئی عہدیدار بھی جائے وقوعہ اور ضلع اسپتال پہنچ گئے۔ ایم ایل اے صدر انجولا مہور اور بی جے پی ضلع صدر پریم سنگھ کشواہا بھی پہنچے۔ ایس پی چرنجیو ناتھ سنہا، سی او یوگیندر کرشنا نارائن اور متعدد پولیس افسران اور اہلکار بھی پہنچے۔
گاڑی کی نقل و حرکت کے تنازعہ پر حملہ
ایس پی چرنجیو ناتھ سنہا نے کہا کہ یہ واقعہ پوری طرح سے ناقابل قبول ہے۔ ضلعی مہم چلانے والے پر ان کی گاڑی کی نقل و حرکت کے تنازعہ پر حملہ کیا گیا۔ حملے میں پانچ مقامی افراد ملوث تھے۔ ان میں سے دو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باقی تینوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس معاملے میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔