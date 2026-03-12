موسیٰ ندی کے کنارے بڑے ترقیاتی منصوبے کی تیاری، پہلے مرحلے میں 7 ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری
ابتدائی مرحلے میں حمایت ساگر اور عثمان ساگر سے لے کر باپو گھاٹ تک تقریباً 21 کلومیٹر طویل علاقہ کو ترقی دی جائے گی۔
Published : March 12, 2026 at 4:55 PM IST
حیدرآباد: ریاست تلنگانہ کی حکومت نے حیدرآباد میں بہنے والی موسیٰ ندی کے کنارے کو عالمی معیار کے شہری، ماحولیاتی اور اقتصادی زون میں تبدیل کرنے کا ایک بڑا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں تقریباً سات ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔
سرکاری حکام کے مطابق ابتدائی مرحلے میں جڑواں آبی ذخائر حمایت ساگر اور عثمان ساگر سے لے کر باپو گھاٹ تک تقریباً 21 کلومیٹر طویل حصے کی ترقی پر توجہ دی جائے گی۔ منصوبے کی تفصیلی رپورٹ کے مطابق ندی کے دونوں کناروں پر مضبوط حفاظتی دیواریں تعمیر کی جائیں گی تاکہ شدید سیلاب کی صورت میں شہر کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ منصوبہ 1908 میں موسیٰ ندی میں آئی طغیانی جیسے تاریخی سانحات کو مدنظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوگئے تھے۔
حکام کے مطابق نئی حفاظتی دیواریں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کیوسک پانی کے بہاؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ندی میں گندے پانی کے داخلے کو روکنے کے لیے بڑے ٹرنک پائپ لائن بچھائے جائیں گے جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس سے منسلک ہوں گے۔
منصوبے کے تحت تین مراحل پر مشتمل صفائی کا نظام متعارف کرایا جائے گا تاکہ صاف شدہ پانی کو صنعت، تعمیرات اور سبزہ زاروں کے لیے دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا کے ماڈل کی طرز پر ایک زیرزمین سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی تعمیر کیا جائے گا جس کے اوپر پارک، واٹر پول اور کھیلوں کی سہولیات قائم کی جائیں گی۔
اس منصوبے کے تحت ندی کے کنارے تقریباً ایک کلومیٹر کے علاقے کو ترقی دی جائے گی جس کا مجموعی رقبہ تقریباً 110 مربع کلومیٹر ہوگا۔ یہاں پارکس، واکنگ ٹریکس، سائیکلنگ ٹریکس، ہوٹل اور تفریحی مقامات بھی بنائے جائیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: Flow of Water in Musi River Decreased: تلنگانہ میں موسیٰ ندی کے بہاو میں کمی
اسی منصوبے کے تحت تریوینی سنگم پر 100 میٹر بلند ایک ٹاور تعمیر کیا جائے گا جس کے اوپر مہاتما گاندھی کا مجسمہ نصب کیا جائے گا۔ اس ٹاور میں گاندھی جی کی زندگی پر مبنی میوزیم، سیمینار ہال اور ایک بڑا آبزرویشن وہیل بھی تعمیر کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس منصوبے کو آگے بڑھانے سے قبل ماہرین، شہری منصوبہ سازوں اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے مشاورت کرنے والے ہیں۔