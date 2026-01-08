راجستھان میں مڈ ڈے میل اسکیم میں 2000 کروڑ روپے کا گھوٹالہ، 21 افراد کے خلاف مقدمہ درج
راجستھان میں اے سی بی نے کاروائی کرتے ہوئے کویڈ وبا کے دوران غذائی سامان کی فراہمی میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا انکشاف کیا۔
Published : January 8, 2026 at 6:20 PM IST
جئے پور: راجستھان میں اسکولی بچوں کے لیے چلائی جانے والی مڈ ڈے میل اسکیم میں 2000 کروڑ روپے سے زائد کے بڑے گھوٹالے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس معاملے میں راجستھان اینٹی کرپشن بیورو نے کونفیڈ CONFED اور متعدد نجی کمپنیوں سے وابستہ 21 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے۔
کونفیڈ یعنی راجستھان اسٹیٹ کوآپریٹو کنزیومرز فیڈریشن لمیٹڈ پر الزام ہے کہ کووِیڈ-19 وبا کے دوران، جب اسکول بند تھے، طلبہ کو راشن فراہم کرنے کے نام پر بڑے پیمانے پر مالی بدعنوانی کی گئی۔ سرکاری اسکیم کے تحت کونفیڈ کے ذریعے دالیں، تیل، مصالحے اور دیگر اشیائے ضروریہ پر مشتمل کمبو پیکٹس تقسیم کیے گئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ FSSAI اور AGMARK معیارات کے مطابق ہیں اور اسکولوں تک براہ راست پہنچائے گئے۔
تاہم، شکایات موصول ہونے کے بعد اینٹی کرپشن بیورو نے ابتدائی جانچ شروع کی، جس کے بعد تحقیقات کو وسعت دی گئی۔ اے سی بی کے مطابق، جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ اسکیم سے وابستہ افسران اور کونفیڈ کے عہدیداروں نے مبینہ طور پر ملی بھگت کے تحت قواعد میں رد و بدل کیا، اہل کمپنیوں کو ٹینڈر کے عمل سے باہر رکھا گیا اور من پسند فرموں کو ناجائز فائدہ پہنچایا گیا۔
تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ سپلائی کا کام غیر قانونی طور پر دیگر اداروں کو سونپ دیا گیا، جعلی سپلائرز اور ٹرانسپورٹرز کا منظم نیٹ ورک بنایا گیا، اور کئی معاملات میں بغیر کسی حقیقی خرید یا سپلائی کے مہنگے نرخوں پر جعلی بل پیش کر کے سرکاری ادائیگیاں حاصل کی گئیں۔ اینٹی کرپشن بیورو کے مطابق اس منصوبہ بند دھوکہ دہی، جعلسازی اور سازباز سے ریاستی خزانے کو تقریباً 2000 کروڑ روپے کا براہ راست نقصان پہنچا۔
ایف آئی آر میں نامزد افراد میں کونفیڈ کے اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر سونوتارام، منیجرز راجندر، لوکیش کمار باپنا، یوگیندر شرما، راجندر سنگھ شیخاوت، اسسٹنٹ منیجر پرتبھا سینی، گودام کیپر رام دھن بیروہ، مارکیٹنگ سپروائزر دنیش کمار شرما، متعدد افسران، اور مختلف نجی فرموں کے مالکان شامل ہیں۔ اے سی بی نے کہا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔