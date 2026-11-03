دیا مرزا کی دیوالی مہم پر تنازع: ہائی کورٹ کا گہرے رنج کا اظہار، بی ایم سی کو ویڈیو دوبارہ اپ لوڈ کرنے کا حکم
عدالت نے اعتراض کرنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہاکہ مذہب اور عقیدے سے بالاتر ہوکر معاشرے کے ہر فرد کا احترام کیا جانا چاہیے۔
Published : November 3, 2026 at 2:16 PM IST
ممبئی: بمبئی ہائی کورٹ نے ماحولیات دوست اور پٹاخوں سے پاک دیوالی کی مہم کے لیے اداکارہ دیا مرزا کی ویڈیو پر پیدا ہونے والے تنازع پر منگل کے روز "گہرے رنج اور ناراضگی" کا اظہار کیا اور شہری انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ ان کی ویڈیو کو دوبارہ اپ لوڈ کرے۔ جسٹس گریش کلکرنی اور جسٹس نیلا گوکھلے پر مشتمل بینچ نے کہا کہ انہیں بعض افراد، بالخصوص عوام کے نمائندوں کی "چھوٹی ذہنیت" پر شدید دکھ ہوا ہے۔
ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ماحول، نیز فضائی اور صوتی آلودگی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ویڈیو کو ایسا رنگ دینا "انتہائی افسوسناک" ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) کے کمشنر نے عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے معروف شخصیات کے انتخاب میں بالکل درست قدم اٹھایا تھا، اور یہ بدقسمتی ہے کہ غیر ضروری مسائل کو ہوا دی گئی۔ بینچ نے شہری ادارے کو حکم دیا کہ وہ بی جے پی کے کچھ رہنماؤں اور ممبئی کی میئر ریتو تاوڑے کے اعتراضات کے بعد پیر کے روز ہٹائی گئی دیا مرزا کی ویڈیو کو دوبارہ اپ لوڈ کرے۔
عدالت نے اعتراض کرنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہب، ذات پات اور عقیدے سے بالاتر ہو کر معاشرے کے ہر فرد کا احترام کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے کہاکہ "ایک سیکولر جذبہ ہونا چاہیے، اور آئین شہریوں سے اسی جذبے کے فروغ کی امید رکھتا ہے۔ اگر ویڈیو ہٹا دی گئی تھی، تو مناسب یہی ہوگا کہ اسے دوبارہ اپ لوڈ کیا جائے۔" بینچ نے واضح کیا کہ ممبئی جیسا شہر باہمی یکجہتی اور معاشرے سے مضبوط وابستگی کے احساس پر قائم ہے، اور اسے کسی بھی "غیر سنجیدہ تبصرے" سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔
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ہائی کورٹ نے مزید کہاکہ "ہم نے کل تبصرے کرنے والے کسی سیاست دان یا فرد کو ماحولیاتی بیداری کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم ایک سیکولر ملک ہیں۔ ہمیں اس بات سے واقعی صدمہ پہنچا ہے۔ یہ مسئلہ ماحولیات سے جڑا ہوا ہے اور ہر شخص، بلا تفریق مذہب و ذات، اسی فضا میں سانس لے رہا ہے۔" عدالت نے کہا کہ عوامی عہدوں پر فائز افراد سے ایسے رویے کی توقع نہیں کی جاتی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ بی ایم سی کو بھی اس تنازع کے بعد دیا مرزا کی ویڈیو نہیں ہٹانی چاہیے تھی، اور شہری ادارے کو اسے دوبارہ اپ لوڈ کرنے کی واضح ہدایت جاری کی۔