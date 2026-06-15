خان سر کوچنگ فائرنگ کیس میں ملزم روشن آنند کی ضمانت منظور، جانیے جج نے مزید کیا کہا!
گیان بندو کوچنگ ڈائریکٹر روشن آنند کو خان سر کوچنگ تنازعہ کیس میں ضمانت مل گئی۔ عدالت نے پیر کو ضمانت منظور کر لی۔
Published : June 15, 2026 at 9:55 AM IST|
Updated : June 15, 2026 at 10:35 AM IST
پٹنہ: پٹنہ: گیان بندو کوچنگ کے ڈائریکٹر روشن آنند کو پٹنہ کے بدنام زمانہ کوچنگ تنازعہ کیس میں ضمانت مل گئی ہے۔ پیر کو عدالت نے درخواست ضمانت پر سماعت مکمل کرتے ہوئے ضمانت منظور کرلی۔ اس سے قبل بھی دو بار سماعت ملتوی کی جا چکی تھی، سب کی نظریں فیصلے پر جمی ہوئی تھیں۔
خان سر کوچنگ تنازعہ میں ملزم
روشن آنند خان سر کوچنگ سے متعلق تنازعہ اور حملہ کیس میں ملزم تھے۔ اس پر کوچنگ سنٹر پر حملے کے لیے اکسانے اور ایک گارڈ پر حملہ کرنے کا الزام تھا۔ جس کے بعد پولیس نے روشن کو گرفتار کرکے بیور جیل بھیج دیا۔ روشن آنند 12 دن بعد جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ رہائی کے بعد وہ اپنے بھائی پرنس یادو کی آخری رسومات کے لیے سیدھے سہرسہ جائیں گے۔
وکیل نے عدالت میں اپنا کیس پیش کیا
پٹنہ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل رماکانت شرما نے کہا کہ خان اور روشن آنند استاد ہیں اور انہیں اساتذہ جیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ سماعت کے دوران عدالت نے دونوں فریقین سے کہا کہ وہ اساتذہ ہیں، انہیں صحت مند مقابلہ برقرار رکھنا چاہیے اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ روشن آنند کے وکیل نے کہا کہ 'روشن اس واقعے میں ملوث نہیں تھا، اگر خان نے ہم پر سازش کا الزام لگایا تو انہوں نے یہ حقیقت کیوں چھپائی کہ باڈی گارڈ نے فائرنگ کی'۔
"روشن آنند کو ضمانت مل گئی ہے۔ یہ معاملہ ایڈیشنل جج -33 کی عدالت میں زیر بحث آیا۔ اگر روشن آنند کے خلاف دائر مقدمہ کو مان بھی لیا جائے تو بھی روشن آنند اس واقعہ میں ملوث نہیں ہیں۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ روشن آنند خان کے کوچنگ سنٹر پر حملے میں ملوث تھے، تو یہ حقیقت کیوں چھپائی کہ خان کے گارڈ نے گولیاں چھپائی تھیں؟":-رماکانت شرما، سینئر ایڈووکیٹ
برادر پرنس یادو کی موت
اتوار کو روشن آنند کے بھائی پرنس یادو کی لاش نیپال کے ایک ہوٹل کے کمرے سے برآمد ہوئی۔ مشتبہ حالات میں اس کی موت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پرنس کے ساتھی جو نیپال میں تھے، کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ پرنس یادو کی لاش کو سہرسہ ضلع میں ان کے آبائی گاؤں دھام سینا لایا گیا ہے۔ اہل خانہ کی موجودگی میں آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ اس واقعے کے بعد سے پرنس کی والدہ بے چین تھیں۔
جانیے پوری کہانی
واضح رہے کہ خان سر کے کوچنگ سینٹر پر 2 جون کی رات حملہ ہوا۔ خان سر نے گیان بندو کے ڈائریکٹر روشن آنند پر حملے اور فائرنگ کا الزام لگایا۔ جس کے بعد پولیس نے روشن آنند اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر کے روشن آنند کو گرفتار کر لیا۔ تاہم، سی سی ٹی وی فوٹیج نے صرف حملہ کو قید کیا، فائرنگ کو نہیں۔
دونوں ٹیچرس کے خلاف پولیس کی کارروائی
دو دن بعد، سوشل میڈیا پر سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئی جس میں خان سر کے گارڈز کو فائرنگ کرتے دکھایا گیا ہے۔ فوٹیج کی بنیاد پر، پولیس نے بعد میں خان کے دو محافظوں کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش انہوں نے خان کے کہنے پر فائرنگ کرنے کا اعتراف کیا۔ جس کے بعد پولیس نے خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی تھی۔
دونوں اساتذہ نے ضمانت دی
اگرچہ خان سر مفرور تھے، 9 جون کو، پٹنہ سول کورٹ نے خان سر کی گرفتاری پر روک لگا دی اور انہیں پیشگی ضمانت دے دی۔ تاہم روشن آنند بیور جیل میں قید رہے۔ کئی سماعتوں کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پیر 15 جون کو پٹنہ سول کورٹ نے روشن آنند کو ضمانت دے دی۔ عدالت نے دونوں اساتذہ کو خبردار کیا کہ وہ بچوں کو پڑھانے میں دھیان دیں۔ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں۔