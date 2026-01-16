مرغہ ہو تو ایسا، زبردست فائٹ میں مالک کو راتوں رات بنا دیا کروڑ پتی
دونوں لڑنے والے مرغوں کے درمیان لڑائی شروع سے ہی شدید تھی، دونوں مرغوں نے ایک دوسرے پرزبردست حملہ کیا۔
Published : January 16, 2026 at 5:39 PM IST
تادیپلی گوڈیم: آندھرا پردیش کے مغربی گوداوری ضلع میں مکر سنکرانتی کے موقع پر ہونے والی کاک فائٹ میں ایک شخص نے ایک کروڑ کی بھاری رقم جیت لی۔ اس شخص نے مرغ کو چھ ماہ تک بڑی احتیاط سے پالا اور اسے موٹا بنانے کے لیے غذائیت سے بھرپور کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس نے اعتماد کے ساتھ مرغ کو اکھاڑے میں اتارا۔ مرغے کی لڑائی سنسنی خیز تھی جس کے نتیجے میں ایک بڑی جیت اور کافی نقد انعام تھا۔
پابوئینا وینکٹرامیا نے اس فائٹ کا اہتمام تادیپلی گوڈیم میں کیا۔ آس پاس کے علاقوں سے ایک بڑی بھیڑ جمع ہوگئی۔ رنگ میں دو طاقتور مرغوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ایک سیتھوا نسل کا مرغ جو گوڈیواڈا کے پربھاکر سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا راجمندری کے رمیش سے تعلق رکھنے والا دیگا نسل کا مرغ۔
دونوں لڑنے والے مرغوں کے درمیان لڑائی شروع سے ہی شدید تھی، دونوں مرغوں نے ایک دوسرے پر شدید حملہ کیا۔ تماشائیوں نے بڑی توجہ سے مقابلہ دیکھا۔ تاہم، آخر میں، رمیش کے دیگا نسل کے مرغ نے مقابلہ جیت لیا۔
یہ جیت رمیش کے لیے زندگی بدلنے والی ثابت ہوئی۔ ان کے مرغے نے ان کو ایک کروڑ 53 لاکھ روپئے کا انعام جیت کر مالا مال کر دیا۔ جس سے وہ فوری طور پر کروڑ پتی بن گئے۔ اس رقم نے بھیڑ میں بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا، کیونکہ سنکرانتی کے چوٹی کاک فائٹنگ سیزن میں بھی اتنی بڑی رقم شاذ و نادر ہی دیکھی جاتی ہے۔
رمیش اپنے مرغے کی جیت سے بہت خوش تھا۔ اس نے اس مرغ کو اپنی آنکھ کا تارہ سمجھ کر بہت احتیاط سے پالا تھا۔ پڑوسیوں اور دوستوں نے رمیش کو کندھوں پر اٹھا کر اس کی جیت کا جشن منایا۔ پورا میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ لوگوں نے جیتنے والے مرغے کی طاقت اور لڑنے کے جذبے کی تعریف کی۔
اس واقعے نے ایک بار پھر ظاہر کیا کہ کس طرح گوداوری اضلاع میں مرغوں کی لڑائی کے روایتی واقعات تہواروں کے موسم میں بہت زیادہ پیسہ، مضبوط جذبات اور عوام کی توجہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔