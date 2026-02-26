روہت پوار کا بارامتی تھانے کے باہر احتجاج، اجیت پوار کے طیارہ حادثے کی تحقیقات کا مطالبہ
روہت پوار نے کہا کہ وہ سخت کارروائی کے لیے لگاتار آواز اٹھاتے رہیں گے۔
Published : February 26, 2026 at 2:33 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے آنجہانی نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی طیارہ حادثے میں موت کے بعد جانچ کا مطالبہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اجیت پوار کے بھتیجے اور ایم ایل اے روہت پوار نے طیارہ حادثے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق جمعرات کو ممبئی پولیس کی جانب سے شکایت درج کرنے سے انکار کے بعد روہت پوار بارامتی پولیس اسٹیشن گئے اور حادثے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے بارامتی پولیس پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد تحقیقات مکمل کرے اور اگر کوئی غفلت پائی جاتی ہے تو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے انہیں حراست میں لیا جائے۔ روہت پوار کے ساتھ کئی حامیوں نے بارامتی پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کیا۔ حامیوں کی بڑی بھیڑ نے افراتفری کی صورتحال پیدا کر دی۔
سخت موقف اختیار کرتے ہوئے روہت پوار نے کہا کہ طیارہ حادثہ صرف تحقیقات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ سچائی سامنے لانے کے لیے بھی ہوگا۔ انہوں نے پولیس اور ان کے حامیوں پر زور دیا کہ وہ مکمل طور پر غیر جانبدارانہ تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔
جب سے طیارہ حادثے میں اجیت پوار کی موت ہوئی ہے، یہ سیاسی بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ لوگ یہ نہیں مان رہے کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
اس سے قبل روہت پوار نے اب اس معاملے میں سیدھا موقف اختیار کرتے ہوئے مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے وزیر داخلہ سے طیارہ حادثہ کی سی بی آئی تحقیقات کا حکم دینے کی درخواست کر چکے ہیں۔
اس معاملے پر این سی پی (ایس پی) لیڈر جتیندر اوہاڈ کا کہنا ہے کہ، "میرا سب سے بڑا شک یہ ہے کہ بلیک باکس کیسے جل گیا؟ اس طیارے کو ہندوستان میں پرواز کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ قواعد کے مطابق، جس طیارے کو 5000 گھنٹے سے زیادہ نہیں اڑنا چاہیے تھا، وہ 8000 گھنٹے سے زیادہ پرواز کر چکا ہے۔ اس حادثے میں مہاراشٹر نے ایک بہت بڑے لیڈر کو کھو دیا ہے۔"
حادثہ 28 جنوری 2026 کو پیش آیا تھا
واضح رہے کہ اجیت پوار کا چارٹرڈ طیارہ 28 جنوری 2026 بروز بدھ صبح 8:45 بجے بارامتی میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس میں سوار تمام پانچ افراد بشمول مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ اجیت پوار کی موت سے علاقہ میں بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔
یہ بھی پڑھیں: