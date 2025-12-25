بہار میں سڑک پر سرعام قتل، حملہ آور کار لوٹ کر فرار
ویشالی میں بدمعاشوں نے کار ٹچ ہونے پر ہوئے جھگڑے میں ایک نوجوان کو قتل جب کہ دوسرے کو زخمی کر دیا۔
Published : December 25, 2025 at 5:06 PM IST
ویشالی: بہار کے ویشالی ضلع میں حاجی پور صدر تھانہ حلقے کے تحت مرمالا چنور میں بدھ کی دیر رات گاڑی کو راستہ نہ دینے کے جھگڑے میں ایک نوجوان کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے میں ایک اور نوجوان شدید زخمی ہوگیا۔ حملہ آور نوجوان کی ڈسٹر کار لوٹ کر موقعے سے فرار ہوگئے۔
گاڑی سائیڈ میں کرنے کے معاملے پر قتل
مقتول کی شناخت پاٹے پور تھانہ حلقے کے بڑڈیہا گاؤں کے رہائشی چندر شیکھر کمار (25) ولد رام کیشن رائے کے طور پر کی گئی ہے۔ زخمی نوجوان کی پہچان 22 سالہ منیش کمار ولد بیجناتھ رائے کے طور پر کی گئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور دونوں زخمیوں کو علاج کے لیے حاجی پور صدر اسپتال منتقل کیا۔
نوجوان کی پی ایم سی ایچ میں موت
ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈاکٹر نے چندر شیکھر کو نازک حالت کے پیش نظر پٹنہ پی ایم سی ایچ ریفر کر دیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ منیش کمار کا علاج چل رہا ہے۔
حملہ آور بلیک فارچیونر میں سوار تھے
زخمی منیش کمار نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ حاجی پور میں اپنے دوست آکاش کمار کے گھر کھانا کھانے آئے تھے۔ کھانے کے بعد وہ اپنے ڈسٹر کار میں گھر لوٹ رہے تھے۔ گزرتے وقت ان کی کار کالے رنگ کے فارچیونر سے ٹچ ہو گئی۔
"پھر، فورچیونر میں سوار لوگ گاڑی سے باہر نکلے اور ہم پر چاقوؤں سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حملہ آوروں نے ہماری کار کی کھڑکی توڑ دی اور چندر شیکھر کے پیٹ میں وار کیا۔ چندر شیکھر چاقو لگنے سے بے ہوش ہو گیا۔ کسی طرح ہم نے اسے اٹھا کر اپنی جان بچائی۔ حملہ آور ڈسٹر کار لے کر فرار ہو گئے۔" - منیش کمار، زخمی
صدر پولیس اسٹیشن آفیسر، حاجی پور رنویر کمار جھا نے کہا کہ "پاسنگ نہ دیے جانے سے ناراض ہو کر فارچیونر کے ڈرائیور نے کار میں سوار دو لوگوں کو چاقو مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی چندر شیکھر کو بہتر علاج کے لیے پٹنہ پی ایم سی ایچ ریفر کر دیا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ پولس معاملے کی مکمل جانچ کر رہی ہے۔"