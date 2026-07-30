روڈ ریج کیس: سول جج کے خلاف کارروائی کے لیے کرناٹک ہائی کورٹ کو بھیجا گیا کیس
ہائی کورٹ نے کہا، ایک جج کے لیے اس طرح کی سڑکوں پر لڑائی اور ذاتی انتقام میں ملوث ہونا انتہائی خطرناک اور غلط ہے۔
Published : July 30, 2026 at 12:35 PM IST
بنگلورو: کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مالور کی پرنسپل سول جج گایتری نے سڑک کے غصے کے واقعے کے سلسلے میں جس طرح سے عوام کے ساتھ برتاؤ کیا ہے وہ اس کے عہدے کے لیے غیر مناسب ہے اور اس نے ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو حکم دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو چیف جسٹس (سی جے) کے سامنے رکھ کر اس کے خلاف مزید کارروائی کریں۔
جسٹس ایم ناگاپرسنا کی سربراہی میں سنگل جج بنچ، کے ایم ونے، وی کویتا اور پی وینکٹیش کی فوجداری درخواست (کریمنل پٹیشن) پر سماعت کر رہی تھی، جس میں جج کی ہدایت پر مالور پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف درج ایف آئی آر (FIR) کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
ذاتی انتقام کے جذبے میں شامل ہونا انتہائی خطرناک
ہائی کورٹ نے کہا کہ ایک جج کے لیے اس طرح کی سڑک کی لڑائیوں یا ذاتی انتقام کے جذبے میں شامل ہونا انتہائی خطرناک اور غلط ہے۔ عدالت کی طرف سے دیا گیا حکم تشویش کا باعث ہے کہ روڈ ریز (سڑک پر جھگڑے) کے ایک چھوٹے سے معاملے کو ذاتی انا کا مسئلہ بنایا گیا اور اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے قانون کا غلط استعمال کیا گیا اور بے قصور گاڑی چلانے والوں کو گرفتار کیا گیا۔
ساتھ ہی، معاملے کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے، ایک ماتحت عدالت کے افسر (سب آرڈینیٹ کورٹ آفیسر) کی اس غلط حرکت پر مزید انتظامی یا عدالتی کارروائی کے لیے فائل کو چیف جسٹس کی بنچ کو منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے شکایت درج کرائی
سماعت کے دوران، سرکاری وکیل نے اپنے موبائل فون سے ججوں کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس گھٹنا کی ویڈیو دکھائی۔ اسی طرح، انہوں نے بنچ کو حکم کی ایک کاپی بھی سونپی، جس میں بتایا گیا کہ 'سول جج گایتری نے خود سوشل میڈیا سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے شکایت درج کرائی تھی اور اس کے لیے آرڈر جاری کیا تھا۔'
کیا ہے معاملہ؟
سول جج نے بائیک سواروں سے جھگڑا کیا تھا، جنہوں نے ان کی کار کو اوور ٹیک کیا تھا اور پولیس سے ان کے خلاف مجرمانہ کارروائی کرنے کو کہا۔ درخواست گزاروں کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی دفعات 126(2) (غیر قانونی رکاوٹ)، 132 (سرکاری ملازم کو فرائض کی انجام دہی سے روکنے کے لیے حملہ یا مجرمانہ طاقت کا استعمال)، 3(5) (مشترکہ نیت)، 351(2) (کسی شخص کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی)، 352 (جان بوجھ کر توہین) اور 74 (خاتون کی حیا کو ٹھیس پہنچانا) کے تحت کیس درج کیا گیا تھا۔ درخواست گزاروں نے اسی ایف آئی آر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔