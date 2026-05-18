لکھیم پور کھیری میں خوفناک سڑک حادثہ: ٹاٹا میجک ٹرک سے ٹکرا گیا، 9 افراد ہلاک، متعدد زخمی
سڑک حادثے میں 9 مزدوروں کی موت کے بعد علاقے میں افراتفری کا ماحول۔ ٹاٹا میجک میں 12 سے زائد افراد سوار تھے۔
Published : May 18, 2026 at 11:26 AM IST
لکھیم پور کھیری: اتر پردیش کے بہرائچ روڈ پر اونچ گاؤں کے قریب پیر کی صبح ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا۔ مسافروں سے بھری تیز رفتار ٹاٹا میجک وین ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ جہاز میں سوار نو افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جب کہ چار دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمی اس وقت کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں زیر علاج ہیں۔
دھورہرا کے سرکل آفیسر (سی او) شمشیر بہادر سنگھ کے مطابق، میجک وین میں 12 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں آٹھ مرد، چار خواتین اور دیگر شامل تھے۔ یہ سبھی کام کے سلسلے میں لکھیم پور کھیری جا رہے تھے۔ سفر کے دوران میجک وین کنٹرول کھو بیٹھی اور ٹرک سے ٹکرا گئی۔
حادثے کے بعد گاؤں والوں کی بڑی تعداد جائے وقوعہ پر جمع ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس حکام فوری طور پر پہنچے اور راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے، جب کہ زخمیوں کو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں داخل کرایا گیا۔ تاہم ہلاک ہونے والوں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔
اگرچہ پولیس یا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک ہلاکتوں اور زخمیوں کی صحیح تعداد کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ نو افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس سڑک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ٹیلی فون کر کے زخمیوں کا مناسب علاج یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اور حادثے میں جان گنوانے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔
