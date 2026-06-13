کاس گنج میں سڑک حادثہ: ٹریکٹر آٹو پر الٹ گیا، تین کی موت
گزشتہ رات دیر گئے ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
Published : June 13, 2026 at 9:48 AM IST
کاس گنج، اترپردیش: ضلع میں جمعہ کی دیر رات ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ تین افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک بے قابو ٹریکٹر ٹرالی 'تیرہوی' دعوت سے واپس آ رہے آٹو رکشہ مسافروں پر الٹ گئی۔ آٹھ دیگر زخمیوں کو اسپتال میں داخل کیا گیا۔ مہلوکین علی گڑھ ضلع کے رہنے والے تھے اور کاس گنج کے ایک گاؤں میں آئے تھے۔
یہ واقعہ کاس گنج ضلع کے ڈھولانہ تھانہ علاقے میں کاس گنج-اتراولی روڈ پر گاؤں بھرسولی کے قریب پیش آیا۔ مرنے والوں کی شناخت راکیش، یوگیندر اور مان سنگھ کے طور پر ہوئی ہے، جو علی گڑھ ضلع کے چھرا تھانہ علاقے کے گاؤں الپور کے رہنے والے ہیں۔
'تیرھوی' کی دعوت میں شرکت کے لیے آئے
دراصل، کاس گنج ضلع کے گاؤں گڑھی میں حال ہی میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ 'تیرھوی' کی دعوت میں شرکت کے لیے آٹو رکشا میں آئے تھے۔ وہ جمعہ کی رات نو بجے کے قریب واپس آرہے تھے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک ٹریکٹر ٹریلر ان کے آٹو پر الٹ گیا۔
آٹو رکشا میں سوار آٹھ افراد زخمی
آٹو رکشہ سوار ٹریکٹر ٹریلر کے نیچے دب گئے جس سے کافی چیخ و پکار مچ گئی۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر زخمیوں کو نکال کر اسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹروں نے تین افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ آٹو رکشا میں سوار آٹھ افراد زخمی بھی ہوئے۔
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس آنچل چوہان کا بیان
اطلاع ملتے ہی متوفی کے لواحقین بھی روتے ہوئے کاس گنج پہنچ گئے۔ سٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس آنچل چوہان نے بتایا کہ حادثے میں علی گڑھ کے رہنے والے تین افراد کی موت ہو گئی۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا گیا ہے۔ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔