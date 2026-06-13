ETV Bharat / state

کاس گنج میں سڑک حادثہ: ٹریکٹر آٹو پر الٹ گیا، تین کی موت

گزشتہ رات دیر گئے ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔

road accident in kasganj tractor overturns auto rickshaw 3 dead Urdu News
کاس گنج میں سڑک حادثہ: ٹریکٹر آٹو پر الٹ گیا (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 13, 2026 at 9:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

کاس گنج، اترپردیش: ضلع میں جمعہ کی دیر رات ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ تین افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک بے قابو ٹریکٹر ٹرالی 'تیرہوی' دعوت سے واپس آ رہے آٹو رکشہ مسافروں پر الٹ گئی۔ آٹھ دیگر زخمیوں کو اسپتال میں داخل کیا گیا۔ مہلوکین علی گڑھ ضلع کے رہنے والے تھے اور کاس گنج کے ایک گاؤں میں آئے تھے۔

یہ واقعہ کاس گنج ضلع کے ڈھولانہ تھانہ علاقے میں کاس گنج-اتراولی روڈ پر گاؤں بھرسولی کے قریب پیش آیا۔ مرنے والوں کی شناخت راکیش، یوگیندر اور مان سنگھ کے طور پر ہوئی ہے، جو علی گڑھ ضلع کے چھرا تھانہ علاقے کے گاؤں الپور کے رہنے والے ہیں۔

'تیرھوی' کی دعوت میں شرکت کے لیے آئے

دراصل، کاس گنج ضلع کے گاؤں گڑھی میں حال ہی میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ 'تیرھوی' کی دعوت میں شرکت کے لیے آٹو رکشا میں آئے تھے۔ وہ جمعہ کی رات نو بجے کے قریب واپس آرہے تھے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک ٹریکٹر ٹریلر ان کے آٹو پر الٹ گیا۔

آٹو رکشا میں سوار آٹھ افراد زخمی

آٹو رکشہ سوار ٹریکٹر ٹریلر کے نیچے دب گئے جس سے کافی چیخ و پکار مچ گئی۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر زخمیوں کو نکال کر اسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹروں نے تین افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ آٹو رکشا میں سوار آٹھ افراد زخمی بھی ہوئے۔

سپرنٹنڈنٹ آف پولیس آنچل چوہان کا بیان

اطلاع ملتے ہی متوفی کے لواحقین بھی روتے ہوئے کاس گنج پہنچ گئے۔ سٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس آنچل چوہان نے بتایا کہ حادثے میں علی گڑھ کے رہنے والے تین افراد کی موت ہو گئی۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا گیا ہے۔ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

وشاکھاپٹنم سٹیل پلانٹ میں خوفناک حادثہ، 1500 ڈگری پر ابلتا مائع سٹیل گرنے سے 9 مزدور ہلاک، وزیر اعظم کا اظہار افسوس

گونڈا میں ایک بے قابو ایس یو وی نے تباہی مچا دی، نو لوگ کچلے گئے، چار ہلاک، پانچ زخمی، دو کو لکھنؤ ریفر کر دیا گیا

مہاراشٹر کے جلگاؤں میں منگنی کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں، تین گاڑیوں کے خوفناک تصادم میں چھ افراد ہلاک

ہماچل پردیش میں افسوسناک بس حادثہ، ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑنے سے گاڑی بے قابو، متعدد مسافر زخمی

حیدرآباد میں بڑا حادثہ: دو کاروں سے ٹکرانے کے بعد پٹرول ٹینکر الٹ گیا، تیل پھیلنے کے بعد ہائی الرٹ

پنجاب میں خوفناک سڑک حادثہ، خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد ہلاک، متعدد زخمی

TAGGED:

KASGANJ LATEST NEWS
KASGANJ ROAD ACCIDENT
ACCIDENT IN UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH ACCIDENT KASGANJ
ROAD ACCIDENT IN KASGANJ

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.