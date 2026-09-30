گجرات میں دلخراش سڑک حادثہ: بس اور ٹرک کے تصادم میں سات افراد ہلاک، چھ زخمی، وزیراعظم کا اظہارِ افسوس
گجرات میں ایک سڑک حادثے میں سات افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ ضلع آنند کے گاؤں بوریاوی کے قریب احمد آباد-وڈودرا ایکسپریس وے پرپیش آیا۔
Published : September 30, 2026 at 1:48 PM IST
آنند،گجرات: بدھ کی صبح گجرات کے ضلع آنند میں احمد آباد-وڈودرا ایکسپریس وے پر راجستھان جانے والی ایک بس ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں سات افراد ہلاک اور چھ دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے '108' ایمبولینسوں کے ذریعے نڈیاڈ سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ وزیراعظم مودی نے اس واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ، "گجرات کے آنند میں پیش آنے والے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرا دکھ ہوا ہے۔ سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔"
تصادم کے باعث بس کا ایک حصہ بری طرح تباہ ہو گیا، جس سے حادثے کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ حادثہ ضلع آنند کے گاؤں بوریاوی کے قریب احمد آباد-وڈودرا ایکسپریس وے پر پیش آیا۔ بس راجستھان جا رہی تھی اور واقعے کے وقت زیادہ تر مسافر گہری نیند میں تھے۔ رات تین بجے پیش آنے والے اس خوفناک حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، '108' ایمبولینس سروس اور ایکسپریس وے ایمبولینس یونٹ کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ اسپتال منتقل کیے جانے سے قبل زخمیوں کو جائے وقوعہ پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔
اطلاعات کے مطابق زخمیوں میں وشال ترویدی (20)، رجنی کانت بھائی (61)، رمیش شرما (60)، جتیندر (32)، پیوش سنگھ منڈل (22) اور گنیش جادھو (24) شامل ہیں۔ کچھ زخمیوں کے سر، ہاتھوں اور ٹانگوں پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ ان میں سے رجنی کانت بھائی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جبکہ ایک اور مسافر، جتیندر جھالا کے ہاتھ پر شدید چوٹ آئی ہے۔
حادثے کے بعد پولیس اور ایمبولینس ٹیموں نے مشترکہ ریسکیو آپریشن کیا۔ پولیس حادثے کی اصل وجہ جاننے اور مزید تفصیلات اکٹھی کرنے کے لیے تفتیش کر رہی ہے۔
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