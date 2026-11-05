دہرادون میں کار پر کنٹینر پلٹ گیا؛ سہارنپور کے ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک، چھ سالہ معصوم بچہ زخمی
سی او صدر انکت کنڈاری نے بتایا کہ حادثے کی وجوہات کی جانچ کی جا رہی ہے۔
Published : November 5, 2026 at 6:45 AM IST
سہارنپور: دیپاولی کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ایک خاندان بدھ کے روز ایک بھیانک سڑک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون کے موہبے والا علاقے میں ایک بے قابو کنٹینر نے کار کو اپنی زد میں لے لیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کنٹینر کار کے اوپر پلٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کار بری طرح پچک گئی۔
اس دردناک حادثے میں سہارنپور میں محکمہ انکم ٹیکس (Income Tax Department) میں تعینات افسر مشریش کپور، ان کی اہلیہ نشا آنند کپور، والدہ کرن کپور اور کار ڈرائیور نیرج کی موت ہو گئی۔ دوسری طرف، کار میں سوار خاندان کا چھ سالہ بیٹا شدید زخمی ہو گیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
سی او صدر انکت کنڈاری نے بتایا کہ موہبے والا چوک پر دوپہر تقریباً 3:30 بجے کنٹینر کی زد میں آنے والی کار میں ایک خاندان سوار تھا، جو سہارنپور سے دہرادون لوٹ رہا تھا۔ حادثے میں شدید زخمی ہونے والوں کو ہسپتال بھیجا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ڈرائیور، ماں اور میاں بیوی کو مردہ قرار دے دیا۔ چھ سالہ بچے کا علاج جاری ہے۔ پولیس کے مطابق، ابتدائی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ ٹرک ڈرائیور نے بریک نہیں لگائی تھی۔ حادثے کی وجوہات کی تفتیش کی جا رہی ہے۔
معلومات کے مطابق، یہ خاندان دہرادون کے چمن وہار کا رہنے والا تھا۔ خاندان دیپاولی کی خریداری کے لیے اتر پردیش کے سہارنپور آیا ہوا تھا۔ بدھ کے روز خریداری مکمل کرنے کے بعد تمام لوگ کار سے واپس دہرادون لوٹ رہے تھے۔ کار میں تحائف اور خریداری کا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔
بتایا گیا ہے کہ موہبے والا چوک کے پاس دوپہر تقریباً 3:30 بجے ایک کنٹینر بے قابو ہو کر کار سے ٹکرا گیا۔ ٹکر کے بعد ٹرک پلٹ گیا۔ اس کا اگلا حصہ سڑک کے دوسری طرف جا گرا، جبکہ کنٹینر سیدھا کار کے اوپر پلٹ گیا۔ بھاری بھرکم کنٹینر کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ کار کی چھت اور اوپری حصہ نیچے کی باڈی تک دھنس گیا۔
حادثے کے بعد موقع پر چیخ و پکار مچ گئی۔ آس پاس کے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس اور امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر بچاؤ کا کام شروع کیا۔ کنٹینر کو ہٹانے کے لیے کرین کی مدد لی گئی۔ کافی مشقت کے بعد چھ سالہ بچے کو محفوظ باہر نکالا گیا اور فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔
اس کے بعد کار میں پھنسے دیگر لوگوں کو نکالنے کے لیے کٹر منگوایا گیا۔ کار کی باڈی کو کاٹ کر اس میں پھنسی لاشوں کو باہر نکالا گیا۔ امدادی کاموں میں پولیس کو کافی مشقت کرنی پڑی۔ تقریباً دو گھنٹے کی کارروائی کے بعد سڑک سے ملبہ ہٹا کر ٹریفک کو بحال کیا جا سکا۔