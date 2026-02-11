دوسہ میں خوفناک سڑک حادثہ: تیز رفتار کار ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعدر ٹریلر سے ٹکرا گئی، خوفناک منظر، حادثے میں پانچ افراد ہلاک
ایک نوجوان کی حالت نازک ہے اور اسے جے پور ریفر کر دیا گیا ہے۔ مرنے والوں کی شناخت ہو گئی ہے۔
دوسہ، راجستھان: دوسہ ضلع کے نیشنل ہائی وے 21 پر منگل کی رات دیر گئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں ایک کار میں سوار پانچ افراد کی المناک موت ہو گئی اور ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ حادثہ سکندرا تھانہ علاقے کے کیلئی گاؤں کے قریب پیش آیا، جہاں تیز رفتار کار بے قابو ہوکر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور دوسری مخالف لین میں اچھل گئی اور اسی دوران کار سامنے سے آنے والے ٹریلر سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور اس میں سوار لوگ بری طرح پھنس گئے۔
حادثے سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ پولیس اور راہگیروں نے کار میں پھنسے نوجوانوں کو نکالنے کی جدوجہد کی۔ زیادہ تر نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہوگئی، جب کہ ایک کو تشویشناک حالت میں جے پور ریفر کیا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی بھی موت ہوگئی۔ گاؤں میں ماتم ہے اور ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں گونج رہی ہیں۔
ایک زخمی کو جے پور ریفر کیا گیا
پولیس کے مطابق کار میں سوار تمام افراد کالاکھو گاؤں کے رہنے والے تھے اور شادی کی تقریب سے واپس آرہے تھے۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ چار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جب کہ ایک بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ دوسا ضلع اسپتال کے معالج ڈاکٹر ونود مینا نے بتایا کہ دو زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے اسپتال لایا گیا تھا۔ ان میں سے نوین نامی نوجوان شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا اور اسے جے پور ریفر کر دیا گیا تھا، جب کہ دوسرے نے علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا۔
پانچوں مرنے والوں کی کی گئی شناخت
مرنے والوں کی شناخت لوکیش ولد گووردھن یوگی، دل خوش ولد بنواری لال یوگی، منیش ولد ہری موہن یوگی، انکت ولد لال رام بیروا اور سمے سنگھ ولد رام سنگھ یوگی کے طور پر کی گئی ہے، سبھی کالکھو گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مختلف اسپتالوں کے مردہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ چار لاشیں سکندرا اسپتال، ایک جے پور اور ایک کو دوسہ ڈسٹرکٹ اسپتال بھیج دیا گیا۔
تیز رفتاری اور کنٹرول کھونا حادثے کی بنیادی وجوہات
اطلاع ملنے پر تھانہ سکندرہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ تباہ شدہ کار میں پھنسی لاشوں کو نکالنے میں کافی محنت کرنا پڑی۔ حادثے کی خبر مرنے والوں کے اہل خانہ تک پہنچتے ہی گاؤں کالاکھو میں غم کی لہر دوڑ گئی اور اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی وجوہات کی جانچ شروع کر دی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ تیز رفتاری اور کنٹرول کھونا حادثے کی بنیادی وجوہات ہیں۔