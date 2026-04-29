اسامہ شہاب کی مشکلات میں اضافہ: اراضی تنازع میں پیشگی ضمانت کی درخواست خارج
ایم ایل اے اسامہ شہاب کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔اراضی تنازعہ کیس میں ان کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد کردی گئی ہے۔
Published : April 29, 2026 at 3:35 PM IST
سیوان(بہار) : رگھوناتھ پور حلقہ سے آر جے ڈی ایم ایل اے اسامہ شہاب کو عدالت میں بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سیوان کی ایک مقامی عدالت نے زمین کے تنازعہ سے متعلق ایک معاملے میں ان کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ان کی قانونی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
اسامہ شہاب کو عدالت میں دھچکا: پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج موتیش کمار سنگھ کی عدالت میں اس کیس کی تفصیلی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران دونوں فریقین نے اپنے اپنے دلائل پیش کئے۔ دفاع کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ نویندو شیکھر دیپک نے عدالت میں عرض کیا کہ ان کے مؤکل کو سیاسی سازش کے تحت ایک کیس میں جھوٹا پھنسایا گیا ہے اور اس کا تنازعہ سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے موکل کو گرفتاری سے قبل ریلیف دیا جانا چاہیے۔
پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد: اس دوران، استغاثہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، پبلک پراسیکیوٹر پرمیل کمار (عرف 'گوپ بابو') نے عدالت میں سخت اعتراض کیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ یہ مقدمہ سنگین نوعیت کا ہے اور اس میں متعدد افراد کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ان حالات میں ملزم کو پیشگی ضمانت دینا ممکنہ طور پر تفتیش میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد عدالت نے ایم ایل اے کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔
پوری کہانی کیا ہے؟ یہ پورا معاملہ دراصل 15 اپریل کو شروع ہوا، جب سیوان شہر کے مہادیوا پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ اس ایف آئی آر میں اسامہ شہاب سمیت چار افراد کو ملزم نامزد کیا گیا ہے جب کہ 30 سے 35 نامعلوم افراد کو بھی مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے۔
یہ شکایت ڈاکٹر ونے کمار اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر سدھا سنگھ نے درج کرائی ہے، جو گوپال گنج ضلع کے مانجھگڑھ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں کامن پورہ کے رہائشی ہیں۔ فی الحال یہ جوڑا اتر پردیش کے گورکھپور کے کھوابر علاقے میں مقیم ہے۔
لائیو مغربی بنگال اسمبلی انتخابات لائیو اپڈیٹ: دوسرے مرحلے میں بھی بمپر ووٹنگ، دوپہر ایک بجے تک 61.11 فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی، سویندو ادھیکاری نے ترنمول کانگریس کارکنوں پر حملے کا الزام لگایا
اسامہ شہاب کون ہیں؟ 32 سالہ اسامہ شہاب محمد شہاب الدین کے صاحب زادے ہیں جو بہار کے ایک ممتاز طاقتور سیاستدان ہیں۔ 2025 کے بہار قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں، انہوں نے راشٹریہ جنتا دل کے ٹکٹ پر سیوان کے رگھوناتھ پور حلقہ سے جیت حاصل کی۔