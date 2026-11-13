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دہلی این سی آر میں بڑھتی ہوئی آلودگی نے عوامی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے،جانیے آج موسم کیسا رہے گا

13 نومبر کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔

دہلی این سی آر میں بڑھتی ہوئی آلودگی نے عوامی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے،جانیے آج موسم کیسا رہے گا
دہلی این سی آر میں بڑھتی ہوئی آلودگی نے عوامی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے،جانیے آج موسم کیسا رہے گا ((File Photo - PTI))
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 13, 2026 at 12:50 PM IST

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نئی دہلی:دارالحکومت دہلی میں دیوالی کے بعد فضائی آلودگی کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آلودگی کی شدت کے باعث لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ اس صورتحال کے پیشِ نظر اور اسکول جانے والے بچوں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے، اب اسکولوں میں ہائبرڈ موڈ کے ذریعے تدریسی عمل جاری ہے۔

دریں اثنا محکمہ موسمیات کے تازہ ترین بلیٹن کے مطابق 13 سے 18 نومبر کے درمیان ملک کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ تاہم، فی الحال قومی دارالحکومت دہلی میں بارش کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ دہلی میں آج جمعہ 13 نومبر کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 29 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت تقریباً 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ صبح کے اوقات میں دارالحکومت کے کچھ حصوں میں ہلکی دھند چھا سکتی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں موسم کی صورتحال 18 نومبر تک تقریباً ایسی ہی رہنے کی توقع ہے۔ اس کے نتیجے میں جہاں صبح اور شام کے وقت ہلکی سردی محسوس ہوگی، وہیں فی الحال آلودگی سے نجات ملنے کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں۔

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سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق جمعہ کی صبح 7 بجے قومی دارالحکومت دہلی میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس407 ریکارڈ کیا گیا۔ دہلی-این سی آر خطے میں، اے کیو آئی کی سطح فرید آباد میں 388، گروگرام میں 343، غازی آباد میں 345، گریٹر نوئیڈا میں 352 اور نوئیڈا میں 348 رہی۔ قومی دارالحکومت کے بیشتر علاقوں میں اے کیو آئ کی سطح 300 سے 400 کے درمیان ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں یہ 200 سے 300 کے درمیان ہے۔

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دہلی این سی آر میں فضائی آلودگی

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