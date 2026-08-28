ریوا میں بائیک اوراسکوٹی کے درمیان تصادم، نانا اوردو نواسیوں سمیت چار افراد ہلاک
یہ دلخراش حادثہ گوڑھ تھانہ علاقے کے بھیرو بابا مندرروڈ پر پیش آیا،حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں گاڑیوں کے پرخچے اڑ گئے
Published : August 28, 2026 at 9:24 AM IST
ریوا: مدھیہ پردیش کے ریوا میں جمعرات کو ایک دل دہلا دینے والے سڑک حادثے میں چار افراد ہلاک ہوگئے۔ گوڑھ تھانہ علاقے میں اسکوٹی اور موٹر سائیکل کے درمیان زوردار ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں اسکوٹی سوار نانا اور ان کی دو کمسن نواسیاں سمیت موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان بھی ہلاک ہوگیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار دو دیگر نوجوان شدید زخمی ہوئے ہیں۔
موڑ پر بائیک سے ہوئی زوردار ٹکر
یہ دلخراش حادثہ گوڑھ تھانہ علاقے کے بھیرو بابا مندر روڈ پر پیش آیا،معلومات کے مطابق چوڑیار گاؤں کے رہنے والے 58 سالہ وندھیہ واسنی تیواری اپنی 5 سالہ نواسی شِوی اور 6 سالہ نواسی شکتی تیواری کے ساتھ اسکوٹی پر رکشا بندھن کی خریداری کے لیے بازار آئے تھے۔
گوڑھ بازار سے خریداری کے بعد وہ گھر واپس جا رہے تھے کہ بھیرو بابا مندر کے موڑ کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل نے ان کی اسکوٹی کو سامنے سے زوردار ٹکر مار دی۔ موٹر سائیکل پر تین افراد سوار تھے، جبکہ اسکوٹی پر وندھیہ واسنی تیواری کے ساتھ ان کی دونوں نواسیاں موجود تھیں۔
حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں گاڑیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ حادثے کے بعد موقع پر چیخ و پکار مچ گئی اور مقامی لوگ امداد کے لیے پہنچے۔
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پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو گوڑھ اسپتال منتقل کیا، تاہم ایک کمسن بچی نے جائے حادثہ پر ہی دم توڑ دیا، جبکہ تین افراد کی دورانِ علاج اسپتال میں موت ہوگئی۔